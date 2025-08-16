Ζελένσκι: Η Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις μέσα στις επόμενες ημέρες

Όσα έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα X.

«H Ρωσία ενδέχεται να εντείνει τις επιθέσεις της στα μέτωπα τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες για τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καταγράφουμε τις κινήσεις και τις προετοιμασίες των ρωσικών στρατευμάτων. Φυσικά, θα αντιδράσουμε, αν χρειαστεί, ασύμμετρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X μετά τη συνάντησή του με τον αρχιστράτηγο της Ουκρανίας, Αλεξάντρ Σίρσκι.

«Υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή και για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα έχουμε σημειώσει επιτυχίες σε ορισμένες εξαιρετικά δύσκολες περιοχές στο Ντόνετσκ – προς την κατεύθυνση της Ντομπροπιλιάς και του Ποκρόφσκ», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Ουκρανός πρόεδρος.

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναμένεται να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά το τετ α τετ Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», έγραψε σε άλλη ανάρτηση νωρίτερα ο Ζελένσκι.

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι η τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει σε όλα τα στάδια αυτών των συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε παράλληλα ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια πραγματική, μακροχρόνια ειρήνη και όχι «απλώς μια ακόμη παύση» μεταξύ ρωσικών εισβολών.

«Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες. Επιπλέον, τόνισε ότι τα εδαφικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την Ουκρανία.