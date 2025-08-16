Βλαντιμίρ Πούτιν: Viral οι παράξενες εκφράσεις του - Τι «φώναξε» στους δημοσιογράφους (βίντεο)

Οι εκφράσεις προσέλκυσαν το ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο, με πολλούς να τις μετατρέπουν σε memes.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει γίνει viral για τις παράξενες εκφράσεις προσώπου που έκανε κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Στην πρώτη κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του προέδρου των ΗΠΑ εδώ και επτά χρόνια, ο Πούτιν φάνηκε να κάνει αρκετές εκφράσεις προσώπου, όπως αυτές με το ανασηκωμένο φρύδι και το «μπερδεμένο βλέμμα». Ο Πούτιν έκανε τις γκριμάτσες όταν βομβαρδίστηκε με ερωτήσεις από τον Τύπο στα πρώτα λεπτά της συνόδου κορυφής χθες, Παρασκευή 15 Αυγούστου. Οι εκφράσεις προσέλκυσαν το ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο, με πολλούς να τις μετατρέπουν σε memes. «Μπερδεμένος όταν του έκαναν πραγματικές ερωτήσεις», έγραψε ένας χρήστης του X.

{https://www.youtube.com/watch?v=DC71m1Gn3As}

«Είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται σε ένα δωμάτιο με τόσους πολλούς ανεξάρτητους δημοσιογράφους που δεν ελέγχονται από το Κρεμλίνο », σχολιάζει το BBC. Και συνεχίζει: «Η ρωσική ομάδα Τύπου που συνήθως ταξιδεύει με τον Ρώσο πρόεδρο είναι πολύ διαφορετική από τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι καλύπτουν τα γεγονότα. Αυθαίρετες ή άβολες ερωτήσεις σχεδόν ποτέ δεν τίθενται. Όμως στη συγκεκριμένη συνάντηση, κάποιοι δημοσιογράφοι κατάφεραν να φωνάξουν διάφορες ερωτήσεις στον Πούτιν, όπως ''πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε πολίτες;'' και ''γιατί να εμπιστευτεί ο Τραμπ τα λόγια σας;''. Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε αν ο Ρώσος πρόεδρος άκουσε τις ερωτήσεις και τι απάντησε».

Για μια συγκεχυμένη έκφραση, κάνει λόγο και το CNΝ: «Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν απάντησε στις ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς επρόκειτο να ξεκινήσει η συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίους συμβούλους τους. Ο Πούτιν φάνηκε να κάνει μια συγκεχυμένη έκφραση καθώς πολλοί δημοσιογράφοι άρχισαν να φωνάζουν ερωτήσεις. Ρωτήθηκε αν θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός , αν δεσμεύεται να μην σκοτώσει περισσότερους αμάχους και γιατί ο Τραμπ θα έπρεπε να εμπιστευτεί τον λόγο του τώρα. Ο Πούτιν εθεάθη στη συνέχεια κάτι να ψελλίζει και μετά να φωνάζει κάτι προς τον Τύπο, αλλά δεν είναι σαφές τι είπε».

Πηγή ΙndependentΙndependent