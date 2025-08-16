Games
Μπίλι Τζόελ: Κλείνει το θρυλικό του κατάστημα μοτοσικλετών μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση

Το κατάστημα λειτουργούσε σχεδόν 15 χρόνια. Ο τραγουδιστής μετακομίζει στη Φλόριντα.

Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια λειτουργίας, το «20th Century Cycles», το δημοφιλές κατάστημα μοτοσικλετών του Μπίλι Τζόελ (Billy Joel) στο Λονγκ Άιλαντ, κλείνει.

Ο τραγουδιστής μετακομίζει στη Φλόριντα, αφού διαγνώστηκε με μια σπάνια, αλλά θεραπεύσιμη, πάθηση του εγκεφάλου που ονομάζεται ιδιοπαθής υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (NPH).

Το τοπικό αυτό κόσμημα φιλοξενούσε την εκτεταμένη συλλογή σπάνιων και ακριβών μοτοσικλετών του Τζόελ, τις οποίες «αγόρασε, κατασκεύασε, προσάρμοσε, τροποποίησε και αντάλλαξε» κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, όπως μοιράστηκε ο μουσικός σε ένα βίντεο για το κατάστημα.

Σύντομα έγινε τουριστικό αξιοθέατο και έφερε έσοδα στο Oyster Bay, κάτι που ήλπιζε να συμβεί ο Τζόελ στην πόλη που απέχει μόλις 15 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη γενέτειρά του, το Hicksville.

Κάτοικοι μίλησαν στο CBS και εξέφρασαν την απογοήτευσή τους.

«Είναι πάντα ωραίο να τον βλέπεις μερικές φορές να μπαίνει ή να βγαίνει [από το μαγαζί]», σημείωσε η Αλίς Μπαλντούτσι (Alice Balducci).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023, ένα τμήμα του δρόμου που βρίσκεται το κατάστημα μετονομάστηκε σε «Οδό Μπίλι Τζόελ», κάτι που θα παραμείνει και μετά τη μετακόμιση του σταρ.

«Ένα από τα κύρια πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο Oyster Bay είναι να δείτε τις μοτοσικλέτες», δήλωσε ο Στέφεν Σπράχμαν (Stephen Sprachman).

«Ενώ μπορεί να χάνουμε αυτό το μουσείο μοτοσικλετών, δεν χάνουμε την αγάπη μας», δήλωσε με τη σειρά του στο CBS ο δήμαρχος της πόλης, Τζόζεφ Σαλαντίνο (Joseph Saladino).

