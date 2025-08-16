«Βόμβα» από Ρωσία: «Δεν συζητήθηκε η σύνοδος κορυφής Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι»

«Πολύ θετική» ήταν πάντως η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σήμερα ότι δεν συζητήθηκε το ζήτημα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο, τον Αμερικανό και τον Ουκρανό πρόεδρο, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ουσακόφ σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν ξανά μετά τη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπουν στις δύο χώρες να συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους για διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

{https://www.youtube.com/watch?v=luzCKDJGq6Q}

«Η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετική και οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν σε αυτό. Αυτή η συζήτηση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε από κοινού με αυτοπεποίθηση στην πορεία αναζήτησης επιλογών διευθέτησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Πάντως, διαβουλεύσεις με στόχο την επίλυση ζητημάτων που προκαλούν ένταση στις σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν σύντομα, δήλωσε σήμερα ο ρώσος πρέσβης στην Ουάσινγκτον Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Άλλος ένας γύρος διαβουλεύσεων για την εξομάλυνση – όρο τον οποίο χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκαλούν ένταση στις διμερείς σχέσεις – αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Ντάρτσιεφ.

{https://www.youtube.com/watch?v=4OTVNkdJ2ow}

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει στην παρούσα φάση το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι, μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τώρα, ενδέχεται να χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό τώρα. Θεωρώ πως η συνάντηση πήγε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ, βαθμολογώντας με 10 (σ.σ. Άριστα) το τετ-α-τετ με τον Πούτιν.

{https://www.youtube.com/watch?v=vXSyLNkGkTY}