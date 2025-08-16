Αλάσκα: Ο Τραμπ δεν έχασε αλλά ο Πούτιν κέρδισε ξεκάθαρα

«Για έναν άνθρωπο που αρέσκεται να αυτοαποκαλείται ειρηνοποιός και διαπραγματευτής, φαίνεται ότι ο Τραμπ έφυγε από την Αλάσκα χωρίς κανένα από τα δύο» γράφει το BBC.

Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα ολοκληρώθηκε χωρίς κατάπαυση του πυρός και χωρίς συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι.. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ ειλικρινή», με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην Αλάσκα.

Ερωτηθείς εάν είχε χρόνο να μιλήσει μόνος με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι: «Ναι, το έκανα. Το έκανα μάλιστα μετά τις ομιλίες μας. Εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία και εγώ ολοκλήρωσα τη συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως μιλήσαμε. Αμέσως μετά, μιλήσαμε πολύ ειλικρινά», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία.

Τι λένε οι Ρώσοι

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπουν στις δύο χώρες να συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους για διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετική και οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν σε αυτό. Αυτή η συζήτηση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε από κοινού με αυτοπεποίθηση στην πορεία αναζήτησης επιλογών διευθέτησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τι θα γίνει τώρα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν έφυγαν από την Αλάσκα χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Μετά από μια σχεδόν τρίωρη συνάντηση, οι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση στα μέσα ενημέρωσης πριν φύγουν χωρίς να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Όπως γράφει το BBC, η συνάντηση πλήττει τη φήμη του Τραμπ ως διαπραγματευτή.

«Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ήταν ένας έμμεσος τρόπος να παραδεχτεί ότι μετά από αρκετές ώρες συνομιλιών, δεν υπάρχει συμφωνία. Τίποτα απτό να αναφερθεί.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι αυτός και ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσαν «μεγάλη πρόοδο», αλλά με ελάχιστες λεπτομέρειες για το τι μπορεί να είναι αυτό, αφήνεται στη φαντασία του κόσμου.

«Για έναν άνθρωπο που αρέσκεται να αυτοαποκαλείται ειρηνοποιός και διαπραγματευτής, φαίνεται ότι ο Τραμπ έφυγε από την Αλάσκα χωρίς κανένα από τα δύο» γράφει το BBC.