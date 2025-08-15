Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Τραμπ μέσα από το Air Force One για Αλάσκα: Θέλω να δω εκεχειρία - Οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν (Βίντεο)

Τραμπ μέσα από το Air Force One για Αλάσκα: Θέλω να δω εκεχειρία - Οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν (Βίντεο) Φωτογραφία: AP
Όλα όσα τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρισκόταν μέσα στο Air Force One, καθ΄οδόν για τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα, δήλωσε ότι δε γνωρίζει τι θα καθιστούσε επιτυχή τη σύνοδό του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας πως επιθυμεί να δει κατάπαυση του πυρός άμεσα.

Όταν ρωτήθηκε τι θα θεωρούσε επιτυχία για τη συνάντηση, απάντησε στους δημοσιογράφους: «Δεν μπορώ να σας πω. Δεν υπάρχει κάτι προκαθορισμένο. Θέλω κάποια πράγματα. Θέλω μια κατάπαυση του πυρός. Θέλω να δω άμεση κατάπαυση του πυρός... Δεν θα είμαι ευχαριστημένος αν δεν συμβεί σήμερα. Όλοι έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα, αλλά εγώ απλώς λέω ότι θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί» επεσήμανε.

Λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι: «Η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω, αλλά θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, προφανώς, όπως και ο Ζελένσκι, αλλά θέλω να δω σύντομα μια εκεχειρία. Είμαι εδώ για να σταματήσω τους φόνους. Ξέρετε, δεν δίνουμε χρήματα. Βγάζουμε χρήματα. Αγοράζουν τα όπλα μας και τα στέλνουμε στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ μας στέλνει μεγάλες, όμορφες επιταγές. Αλλά αυτό δεν με νοιάζει. ...Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι ότι την περασμένη εβδομάδα έχασαν την ζωή τους 7011 ανθρώποι, σχεδόν όλοι στρατιώτες. Πάνω από 7.000 στρατιώτες. Είναι τρελό», τόνισε ο Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One.

O Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο απαντά λεπτομερώς σχετικά με το τι θα θεωρηθεί επιτυχία της σημερινής συνόδου κορυφής.

{https://x.com/scottadamsshow/status/1956401777739514312}

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι θα αποχωρήσει από τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, εάν διαπιστώσει ότι οι συνομιλίες δεν εξελίσσονται θετικά.

{https://x.com/ConservBrief/status/1956402270511460774}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Ουκρανία: Νέες αιματηρές επιθέσεις λίγες ώρες πριν τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα

Ουκρανία: Νέες αιματηρές επιθέσεις λίγες ώρες πριν τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα

Διεθνή
Τραμπ πριν την συνάντηση με Πούτιν: «Θέλω κατάπαυση του πυρός, δεν θα είμαι χαρούμενος αν δεν γίνει σήμερα»

Τραμπ πριν την συνάντηση με Πούτιν: «Θέλω κατάπαυση του πυρός, δεν θα είμαι χαρούμενος αν δεν γίνει σήμερα»

Διεθνή
Στον δρόμο για Αλάσκα Τραμπ και Πούτιν - «Υψηλό το διακύβευμα»

Στον δρόμο για Αλάσκα Τραμπ και Πούτιν - «Υψηλό το διακύβευμα»

Διεθνή
Αλάσκα: Με φούτερ «ΕΣΣΔ» έφτασε ο Λαβρόφ πριν τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν (βίντεο)

Αλάσκα: Με φούτερ «ΕΣΣΔ» έφτασε ο Λαβρόφ πριν τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν (βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr
Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr