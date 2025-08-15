Τραμπ μέσα από το Air Force One για Αλάσκα: Θέλω να δω εκεχειρία - Οι σκοτωμοί πρέπει να σταματήσουν (Βίντεο)

Όλα όσα τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρισκόταν μέσα στο Air Force One, καθ΄οδόν για τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα, δήλωσε ότι δε γνωρίζει τι θα καθιστούσε επιτυχή τη σύνοδό του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τονίζοντας πως επιθυμεί να δει κατάπαυση του πυρός άμεσα.

Όταν ρωτήθηκε τι θα θεωρούσε επιτυχία για τη συνάντηση, απάντησε στους δημοσιογράφους: «Δεν μπορώ να σας πω. Δεν υπάρχει κάτι προκαθορισμένο. Θέλω κάποια πράγματα. Θέλω μια κατάπαυση του πυρός. Θέλω να δω άμεση κατάπαυση του πυρός... Δεν θα είμαι ευχαριστημένος αν δεν συμβεί σήμερα. Όλοι έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα, αλλά εγώ απλώς λέω ότι θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί» επεσήμανε.

Λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι: «Η Ευρώπη δεν μου λέει τι να κάνω, αλλά θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, προφανώς, όπως και ο Ζελένσκι, αλλά θέλω να δω σύντομα μια εκεχειρία. Είμαι εδώ για να σταματήσω τους φόνους. Ξέρετε, δεν δίνουμε χρήματα. Βγάζουμε χρήματα. Αγοράζουν τα όπλα μας και τα στέλνουμε στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ μας στέλνει μεγάλες, όμορφες επιταγές. Αλλά αυτό δεν με νοιάζει. ...Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι ότι την περασμένη εβδομάδα έχασαν την ζωή τους 7011 ανθρώποι, σχεδόν όλοι στρατιώτες. Πάνω από 7.000 στρατιώτες. Είναι τρελό», τόνισε ο Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One.

O Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο απαντά λεπτομερώς σχετικά με το τι θα θεωρηθεί επιτυχία της σημερινής συνόδου κορυφής.

{https://x.com/scottadamsshow/status/1956401777739514312}

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι θα αποχωρήσει από τη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, εάν διαπιστώσει ότι οι συνομιλίες δεν εξελίσσονται θετικά.

{https://x.com/ConservBrief/status/1956402270511460774}