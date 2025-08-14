Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Καύσωνας και πυρκαγιές πλήττουν τη νότια Ευρώπη

Καύσωνας και πυρκαγιές πλήττουν τη νότια Ευρώπη Φωτογραφία: ΑP
Ακόμα και ο βορράς της Ευρώπης πλήττεται από καύσωνα: η Φινλανδία κατέγραψε τον Ιούλιο 22 διαδοχικές ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καμιά ανάπαυλα από τις πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη: εκτός από την Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και κυρίως η Ισπανία, όπου καταγράφηκε ένας τρίτος θάνατος, συνεχίζουν σήμερα να δίνουν μάχη με τις φλόγες εν μέσω καύσωνα.

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τη λύπη του για «το θάνατο ενός δεύτερου εθελοντή στη Λεόν», ενός 36χρονου που έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στη βορειοδυτική περιφέρεια Καστίλλης και Λεόν, και υπογράμμισε πως «η απειλή παραμένει ακραία» στην Ισπανία, όπου το Παρίσι έστειλε δύο Canadair.

Η Ισπανία μπήκε σήμερα στη δωδέκατη ημέρα συναγερμού για καύσωνα και οι κάτοικοι, όπως και οι πυροσβέστες, είναι εξαντλημένοι.

Ένδεκα πυρκαγιές ταξινομήθηκαν στο δεύτερο επίπεδο μιας τετραβάθμιας κλίμακας και αυτή της Θαμόρα (στην Καστίλλη και Λεόν), «όπου κάηκε μια σημαντική έκταση (...), ανησυχεί» πολύ, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ο οποίος ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δύο Canadair.

Ο γάλλος ομόλογός του Μπρουνό Ρεταγιό απάντησε στην έκκληση ανακοινώνοντας την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων.

Ενώ οι περισσότεροι Ισπανοί προσπαθούν να δροσίσουν τη νύχτα τα σπίτια τους, άλλοι χρειάζεται να κλειστούν μέσα σ' αυτά ή να σπεύσουν να τα εγκαταλείψουν καθώς οι φλόγες τα πλησιάζουν.

Αφότου άρχισαν οι πυρκαγιές, 10.700 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Χώρα στην πρώτη γραμμή της ανόδου της θερμοκρασίας στην Ευρώπη, η Ισπανία είναι συνηθισμένη στις ακραίες θερμοκρασίες, όμως εδώ και μερικά χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πολλαπλασιασμό και την ενίσχυση των κυμάτων καύσωνα.

Από την αρχή της χρονιάς, περισσότερα από 1.480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη χώρα αυτή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), και έχουν καταγραφεί 200 πυρκαγιές.

Εκτός από τη Καστίλλη και Λεόν, η Γαλικία (βορειοδυτική Ισπανία) και η περιφέρεια της Βαλένθια (ανατολικά) και της Εξτρεμαδούρα (δυτικά) εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία και γύρω στους 15 οδικοί άξονες έχουν αποκλεισθεί, σύμφωνα με χάρτη της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας (DGT).

«Αυτή τη νύκτα έγιναν πραγματικότητα οι χειρότερες προγνώσεις», έγραψε στο Χ ο Αμπέλ Μπαουτίστα, αξιωματούχος της περιφερειακής κυβέρνησης της Εξτρεμαδούρα (δυτική Ισπανία), καθώς ολόκληρη η περιφέρεια έχει τεθεί πλέον σε συναγερμό πυρκαγιάς επιπέδου 2, ενώ ζητήθηκε από τον πληθυσμό να επιδείξει τη «μέγιστη σύνεση».

Φλέγεται η Πορτογαλία

Στη γειτονική Πορτογαλία, γύρω στα 15 εναέρια μέσα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση τεσσάρων σημαντικών δασικών πυρκαγιών στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας. Στο κέντρο της, μόνο στην πυρκαγιά του Αργκανίλ δίνουν μάχη περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, ενώ εκείνη του Τρανκόσο, που μαίνεται από το Σάββατο, συνεχίζει σήμερα να επεκτείνεται.

Στην Αλβανία, μία από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή τους, ενώ στο γειτονικό Μαυροβούνιο οι κλιματικές συνθήκες και τα εναέρια μέσα επέτρεψαν να τεθούν υπό έλεγχο οι κυριότερες δασικές πυρκαγιές.

Στην Ιταλία συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Δεκάξι πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και η Βενετία, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, αν και το φετινό καλοκαίρι δεν έχουν σημειωθεί στη χώρα πολλές πυρκαγιές.

Στη Φλωρεντία το θερμόμετρο αναμενόταν να ανέβει μέχρι τους 39 βαθμούς Κελσίου και στο Μιλάνο μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως δεν αρκεί για να αποτρέψει τους Ιταλούς να εκδράμουν μαζικά το σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου, όταν 12 εκατομμύρια οχήματα αναμένεται να βγουν στους δρόμους.

Ακόμα και ο βορράς της Ευρώπης πλήττεται από καύσωνα: η Φινλανδία κατέγραψε τον Ιούλιο 22 διαδοχικές ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το επιστημονικό δίκτυο World Weather Attribution (WWA), η μεγάλη ζέστη, που επικράτησε επί δύο εβδομάδες τον Ιούλιο στον ευρωπαϊκό βορρά, προκάλεσε πολλές λιποθυμίες σε υπαίθριες εκδηλώσεις, κορεσμό και υπερθέρμανση στα νοσοκομεία και πυρκαγιές σε δάση, ενώ αύξησε τους θανάτους από πνιγμό και έκανε ταράνδους να αναζητούν τη σκιά μέσα στις πόλεις.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις φλόγες στη Χίο, διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Κερατέα

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Αναγνωστοπούλου: Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα

Αναγνωστοπούλου: Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο σε Πάτρα και Δυτική Αχαΐα

Πολιτική
Πάρτι στην Ίμπιζα, πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα: To Instagram κράζει Τούνη και Πάσσαρη

Πάρτι στην Ίμπιζα, πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα: To Instagram κράζει Τούνη και Πάσσαρη

Life
Βελόπουλος καλεί Πούτιν και για τις πυρκαγιές

Βελόπουλος καλεί Πούτιν και για τις πυρκαγιές

Ο Πληροφοριοδότης
Η Ισπανία φλέγεται, δύο νεκροί - Ζήτησε βοήθεια από την ΕΕ (Βίντεο)

Η Ισπανία φλέγεται, δύο νεκροί - Ζήτησε βοήθεια από την ΕΕ (Βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

Επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης – Νέα θεραπεία εξαλείφει τους όγκους στο 82% των ασθενών

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

healthstat.gr
Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

healthstat.gr
Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά – Νεκρός 27χρονος άνδρας

Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά – Νεκρός 27χρονος άνδρας

healthstat.gr
Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο

Συνάντηση Ζελένσκι - Στάρμερ σήμερα στο Λονδίνο

ienergeia.gr
Με γοργούς ρυθμούς τα έργα στον ΑΗΣ Καρδιάς για το ΣΗΘΥΑ

Με γοργούς ρυθμούς τα έργα στον ΑΗΣ Καρδιάς για το ΣΗΘΥΑ

ienergeia.gr
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη

ienergeia.gr