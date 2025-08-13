Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Τραμπ: Θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες, αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο

Τραμπ: Θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες, αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο Φωτογραφία: AP Photo/Alex Brandon
«Παράθυρο» του Αμερικανού προέδρου για συνάντηση Τραμπ- Πούτιν- Ζελένσκι σύντομα.

Αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο, τότε θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες για τη Ρωσία, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών την Παρασκευή, στην Αλάσκα.

Εξάλλου, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει σύντομα μια δεύτερη συνάντηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανάμεσα στον ίδιο, τον Ρώσο ομόλογό του και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Δημοσιογράφος τον ρώτησε αν οι συνέπειες θα είναι με τη μορφή κυρώσεων ή δασμών. «Δεν χρειάζεται να πω. Θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες», αποκρίθηκε ο Αμερικανός ηγέτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μακρόν για Τραμπ: Στόχος του στη συνάντηση με τον Πούτιν είναι η κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Μακρόν για Τραμπ: Στόχος του στη συνάντηση με τον Πούτιν είναι η κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Διεθνή

{https://x.com/SkyNews/status/1955666213956133023}

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μην βάζει στο στόχαστρο αμάχους στην Ουκρανία. Όταν δημοσιογράφος του έκανε αυτή την ερώτηση, απάντησε:

«Έχω κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί του. Έχω κάνει πολλές καλές συζητήσεις μαζί του. Και μετά γυρίζω στο σπίτι και βλέπω ότι μία ρουκέτα χτύπησε γηροκομείο, ή πολυκατοικία και άνθρωποι είναι νεκροί στους δρόμους. Οπότε υποθέτω πως η απάντηση είναι “όχι”, επειδή έχω κάνει αυτή τη συζήτηση».

Τραμπ: Αν πάει καλά η πρώτη συνάντηση, θα έχουμε γρήγορα δεύτερη

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της συνάντησης στην Αλάσκα.

«Είχαμε μία πολύ καλή τηλεδιάσκεψη. Θα τη βαθμολογούσα με 10, ήταν πάρα πολύ φιλική», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Μετά τη συνάντηση θα τηλεφωνήσω στον Ζελένσκι και πιθανότατα, με αυτή τη σειρά, στους ηγέτες», συμπλήρωσε.

«Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να έχουμε δεύτερη συνάντηση που θα είναι πολύ πιο παραγωγική από την πρώτη. Επειδή στην πρώτη θα ανακαλύψω πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε», συνέχισε ο Τραμπ.

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε γρήγορα δεύτερη. Θα ήθελα να την κάνω σχεδόν αμέσως, με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι και εμένα αν με θέλουν εκεί. Και θα μπορούσε να είναι μία συνάντηση που αυτό θα διευθετηθεί πλήρως. Ωστόσο ορισμένα σπουδαία πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση. Θα είναι πολύ σημαντική, αλλά προετοιμάζει τη δεύτερη», συνέχισε.

«Μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση. Αν νιώσω ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνει, γιατί δεν πήρα τις απαντήσεις που έπρεπε, τότε δεν θα κάνουμε δεύτερη συνάντηση», ξεκαθάρισε.

{https://x.com/SkyNews/status/1955664721996132663}

Στην τηλεδιάσκεψη του Τραμπ με τους Ευρωπαίους συζητήθηκαν πιθανές επιλογές για μία τριμερή συνάντηση του Αμερικανού με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σύμφωνα με πηγή του Reuters. Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν πόλεις της Ευρώπης, αλλά και της Μέσης Ανατολής.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ζάκυνθος και δήμος Ζηρού - Στις γειτονιές της Πάτρας η φωτιά

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ζάκυνθος και δήμος Ζηρού - Στις γειτονιές της Πάτρας η φωτιά

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Ο οδηγός διατροφής του Χάρβαρντ για άνδρες και γυναίκες άνω των 50

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Προτεραιότητα η κατάπαυση πυρός

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Προτεραιότητα η κατάπαυση πυρός

Πολιτική
Μακρόν για Τραμπ: Στόχος του στη συνάντηση με τον Πούτιν είναι η κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Μακρόν για Τραμπ: Στόχος του στη συνάντηση με τον Πούτιν είναι η κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη Τραμπ με τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι, πριν τη συνάντηση με Πούτιν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη Τραμπ με τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι, πριν τη συνάντηση με Πούτιν

Διεθνή
Τραμπ: «Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι ηγέτες - Θα συνομιλήσει μαζί τους σήμερα για το Ουκρανικό

Τραμπ: «Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι ηγέτες - Θα συνομιλήσει μαζί τους σήμερα για το Ουκρανικό

Διεθνή

NETWORK

ΠΙΣ: Εισήγηση στο υπουργείο Υγείας για διαδικασίες που θα αποτρέπουν την παράνομη συνταγογράφηση

ΠΙΣ: Εισήγηση στο υπουργείο Υγείας για διαδικασίες που θα αποτρέπουν την παράνομη συνταγογράφηση

healthstat.gr
Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Εβδομάδα αιμοδοσίας στο Σύνταγμα από το ΕΚΕΑ – «Δώσε λίγο από το χρόνο σου… με όλη σου την καρδιά»

Εβδομάδα αιμοδοσίας στο Σύνταγμα από το ΕΚΕΑ – «Δώσε λίγο από το χρόνο σου… με όλη σου την καρδιά»

healthstat.gr
Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

healthstat.gr
Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

ienergeia.gr
Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

ienergeia.gr
Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο

ienergeia.gr
Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

healthstat.gr