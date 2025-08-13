Τραμπ: Θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες, αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο

«Παράθυρο» του Αμερικανού προέδρου για συνάντηση Τραμπ- Πούτιν- Ζελένσκι σύντομα.

Αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο, τότε θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες για τη Ρωσία, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών την Παρασκευή, στην Αλάσκα.

Εξάλλου, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει σύντομα μια δεύτερη συνάντηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανάμεσα στον ίδιο, τον Ρώσο ομόλογό του και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Δημοσιογράφος τον ρώτησε αν οι συνέπειες θα είναι με τη μορφή κυρώσεων ή δασμών. «Δεν χρειάζεται να πω. Θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες», αποκρίθηκε ο Αμερικανός ηγέτης.

{https://x.com/SkyNews/status/1955666213956133023}

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να πείσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μην βάζει στο στόχαστρο αμάχους στην Ουκρανία. Όταν δημοσιογράφος του έκανε αυτή την ερώτηση, απάντησε:

«Έχω κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί του. Έχω κάνει πολλές καλές συζητήσεις μαζί του. Και μετά γυρίζω στο σπίτι και βλέπω ότι μία ρουκέτα χτύπησε γηροκομείο, ή πολυκατοικία και άνθρωποι είναι νεκροί στους δρόμους. Οπότε υποθέτω πως η απάντηση είναι “όχι”, επειδή έχω κάνει αυτή τη συζήτηση».

Τραμπ: Αν πάει καλά η πρώτη συνάντηση, θα έχουμε γρήγορα δεύτερη

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της συνάντησης στην Αλάσκα.

«Είχαμε μία πολύ καλή τηλεδιάσκεψη. Θα τη βαθμολογούσα με 10, ήταν πάρα πολύ φιλική», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Μετά τη συνάντηση θα τηλεφωνήσω στον Ζελένσκι και πιθανότατα, με αυτή τη σειρά, στους ηγέτες», συμπλήρωσε.

«Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να έχουμε δεύτερη συνάντηση που θα είναι πολύ πιο παραγωγική από την πρώτη. Επειδή στην πρώτη θα ανακαλύψω πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε», συνέχισε ο Τραμπ.

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε γρήγορα δεύτερη. Θα ήθελα να την κάνω σχεδόν αμέσως, με τον Πούτιν, τον Ζελένσκι και εμένα αν με θέλουν εκεί. Και θα μπορούσε να είναι μία συνάντηση που αυτό θα διευθετηθεί πλήρως. Ωστόσο ορισμένα σπουδαία πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση. Θα είναι πολύ σημαντική, αλλά προετοιμάζει τη δεύτερη», συνέχισε.

«Μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση. Αν νιώσω ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνει, γιατί δεν πήρα τις απαντήσεις που έπρεπε, τότε δεν θα κάνουμε δεύτερη συνάντηση», ξεκαθάρισε.

{https://x.com/SkyNews/status/1955664721996132663}

Στην τηλεδιάσκεψη του Τραμπ με τους Ευρωπαίους συζητήθηκαν πιθανές επιλογές για μία τριμερή συνάντηση του Αμερικανού με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σύμφωνα με πηγή του Reuters. Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν πόλεις της Ευρώπης, αλλά και της Μέσης Ανατολής.