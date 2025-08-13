Πόλεμος στην Ουκρανία: Τηλεδιάσκεψη Τραμπ με τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι, πριν τη συνάντηση με Πούτιν

Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι για τις τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία.

Με διαδοχικές τηλεδιασκέψεις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν σήμερα να επηρεάσουν με κάποιο τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα την Παρασκευή, για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ταξίδεψε στο Βερολίνο, όπου μαζί με τον Φρίντριχ Μερτς- ο οποίος συγκάλεσε τις διασκέψεις- συμμετείχαν στις συνομιλίες από το κτίριο της καγκελαρίας.

Αρχικά έγινε τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών- της Γερμανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας- με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία συμμετείχαν επίσης οι επικεφαλής της ΕΕ και ο Μαρκ Ρούτε. Αργότερα, στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς.

Σε λίγο αναμένονται κοινές δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Φρίντριχ Μερτς, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τηλεδιάσκεψη των ηγετών του λεγόμενου συνασπισμού των προθύμων.