Βρετανία: 51χρονος κάλυψε τη νεκρή πρώην συντρόφό του με κουβέρτα και την άφησε στον καναπέ για χρόνια

Ένας «συντετριμμένος» άνδρας, που βρήκε την πρώην σύντροφό του νεκρή στον καναπέ του, κάλυψε το σώμα της με μια κουβέρτα και την άφησε εκεί για χρόνια, χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές, σύμφωνα με βρετανικό δικαστήριο.

Ο Jamie Stevens, ο οποίος συνέχισε να ζει στο διαμέρισμα στο Torquay του Devon, ενώ η σορός της Anouska Sites παρέμενε στο σαλόνι, παραδέχτηκε ότι «της άξιζε κάτι καλύτερο», δήλωσε ο δικηγόρος του. Ο 51χρονος φυλακίστηκε για 14 μήνες από το Δικαστήριο του Έξετερ, αφού δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες της παρεμπόδισης νόμιμης ταφής και της διαστρέβλωσης της δικαιοσύνης.

Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε τον Stevens που είπε ψέματα στην αστυνομία όταν κλήθηκε να καταθέσει αν γνώριζε πού βρισκόταν η Sites.

Ο θάνατος της Sites δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος για δολοφονία σύμφωνα με την αστυνομία. Η γυναίκα εθεάθη για τελευταία φορά τον Μάιο του 2022 και τα λείψανά της ανακαλύφθηκαν μόλις τον Μάιο του 2025. Η εισαγγελέας Hollie Gilbery, είπε στο δικαστήριο ότι η γυναίκα δηλώθηκε ως αγνοούμενη στην αστυνομία έναν χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 2023. «Δυστυχώς, λόγω της ευαλωτότητάς της, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ψυχικής υγείας και των εθισμών, είχε αρκετά τακτική επαφή με την αστυνομία» πρόσθεσε.

Η Gilbery είπε ότι επικοινώνησε με τον Stevens ως πρώην σύντροφο της Sites τον Απρίλιο του 2025, ζητώντας πληροφορίες για το πού βρισκόταν.

«Είπε στην αστυνομία ότι δεν είχε καμία επαφή μαζί της από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2022». Η αστυνομία μίλησε ξανά με τον Stevens στις 27 Μαΐου και τους είπε ότι δεν διέμενε πλέον στο διαμέρισμα στην οδό Άπτον. Οι αστυνομικοί αργότερα μπήκαν στον χώρο. «Οι αστυνομικοί περιέγραψαν τον χώρο ως ένα διαμέρισμα γεμάτο σκουπίδια, κόπρανα και εμφιαλωμένα ούρα διάσπαρτα σε όλο το ακίνητο», είπε η Gilbery. «Η αστυνομία άρχισε να ερευνά το διαμέρισμα και, όταν σήκωσαν μια κουβέρτα στο σαλόνι, ανακάλυψαν ένα σκελετωμένο μπράτσο και ένα χέρι.

«Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι υπήρχαν διάφορα αρωματικά αντικείμενα διάσπαρτα γύρω από το σαλόνι, υποθέτοντας ότι πρέπει να ήταν για να καλύψουν τυχόν μυρωδιές».

Ο Stevens, ο οποίος είχε σχέση με την Sites μεταξύ 2011 και 2014, συνελήφθη και ομολόγησε στην αστυνομία ότι ήταν η σορός της. «Εξήγησε ότι είχε πάει στο διαμέρισμά του γύρω στον Ιανουάριο του 2023 ρωτώντας αν μπορούσε να μείνει το βράδυ», είπε η εισαγγελέας. «Πήγε στο κρεβάτι του και την άφησε να κοιμάται στο σαλόνι. Την επόμενη μέρα βγήκε, επέστρεψε περίπου στις 11:30 μ.μ., υποθέτοντας ότι η Sites θα είχε φύγει, αλλά αντ' αυτού τη βρήκε στον καναπέ.

»Εξήγησε ότι έριξε μια κουβέρτα πάνω από το άψυχο σώμα της και συνέχισε να ζει στην κρεβατοκάμαρά του. Δεν μπήκε ποτέ ξανά στο σαλόνι».

