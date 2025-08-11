Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Βρετανία: 51χρονος κάλυψε τη νεκρή πρώην συντρόφό του με κουβέρτα και την άφησε στον καναπέ για χρόνια

Βρετανία: 51χρονος κάλυψε τη νεκρή πρώην συντρόφό του με κουβέρτα και την άφησε στον καναπέ για χρόνια Φωτογραφία: UNSPLASH
Ο Jamie Stevens, ο οποίος συνέχισε να ζει στο διαμέρισμα, ενώ η σορός της πρώην συντρόφου του παρέμενε στο σαλόνι, παραδέχτηκε στο δικαστήριο της Βρετανίας ότι «της άξιζε κάτι καλύτερο».

Ένας «συντετριμμένος» άνδρας, που βρήκε την πρώην σύντροφό του νεκρή στον καναπέ του, κάλυψε το σώμα της με μια κουβέρτα και την άφησε εκεί για χρόνια, χωρίς να ειδοποιήσει τις Αρχές, σύμφωνα με βρετανικό δικαστήριο.

Ο Jamie Stevens, ο οποίος συνέχισε να ζει στο διαμέρισμα στο Torquay του Devon, ενώ η σορός της Anouska Sites παρέμενε στο σαλόνι, παραδέχτηκε ότι «της άξιζε κάτι καλύτερο», δήλωσε ο δικηγόρος του. Ο 51χρονος φυλακίστηκε για 14 μήνες από το Δικαστήριο του Έξετερ, αφού δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες της παρεμπόδισης νόμιμης ταφής και της διαστρέβλωσης της δικαιοσύνης.

Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε τον Stevens που είπε ψέματα στην αστυνομία όταν κλήθηκε να καταθέσει αν γνώριζε πού βρισκόταν η Sites.

Ο θάνατος της Sites δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος για δολοφονία σύμφωνα με την αστυνομία. Η γυναίκα εθεάθη για τελευταία φορά τον Μάιο του 2022 και τα λείψανά της ανακαλύφθηκαν μόλις τον Μάιο του 2025. Η εισαγγελέας Hollie Gilbery, είπε στο δικαστήριο ότι η γυναίκα δηλώθηκε ως αγνοούμενη στην αστυνομία έναν χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 2023. «Δυστυχώς, λόγω της ευαλωτότητάς της, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων ψυχικής υγείας και των εθισμών, είχε αρκετά τακτική επαφή με την αστυνομία» πρόσθεσε.

Η Gilbery είπε ότι επικοινώνησε με τον Stevens ως πρώην σύντροφο της Sites τον Απρίλιο του 2025, ζητώντας πληροφορίες για το πού βρισκόταν.

«Είπε στην αστυνομία ότι δεν είχε καμία επαφή μαζί της από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2022». Η αστυνομία μίλησε ξανά με τον Stevens στις 27 Μαΐου και τους είπε ότι δεν διέμενε πλέον στο διαμέρισμα στην οδό Άπτον. Οι αστυνομικοί αργότερα μπήκαν στον χώρο. «Οι αστυνομικοί περιέγραψαν τον χώρο ως ένα διαμέρισμα γεμάτο σκουπίδια, κόπρανα και εμφιαλωμένα ούρα διάσπαρτα σε όλο το ακίνητο», είπε η Gilbery. «Η αστυνομία άρχισε να ερευνά το διαμέρισμα και, όταν σήκωσαν μια κουβέρτα στο σαλόνι, ανακάλυψαν ένα σκελετωμένο μπράτσο και ένα χέρι.

«Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι υπήρχαν διάφορα αρωματικά αντικείμενα διάσπαρτα γύρω από το σαλόνι, υποθέτοντας ότι πρέπει να ήταν για να καλύψουν τυχόν μυρωδιές».

Ο Stevens, ο οποίος είχε σχέση με την Sites μεταξύ 2011 και 2014, συνελήφθη και ομολόγησε στην αστυνομία ότι ήταν η σορός της. «Εξήγησε ότι είχε πάει στο διαμέρισμά του γύρω στον Ιανουάριο του 2023 ρωτώντας αν μπορούσε να μείνει το βράδυ», είπε η εισαγγελέας. «Πήγε στο κρεβάτι του και την άφησε να κοιμάται στο σαλόνι. Την επόμενη μέρα βγήκε, επέστρεψε περίπου στις 11:30 μ.μ., υποθέτοντας ότι η Sites θα είχε φύγει, αλλά αντ' αυτού τη βρήκε στον καναπέ.

»Εξήγησε ότι έριξε μια κουβέρτα πάνω από το άψυχο σώμα της και συνέχισε να ζει στην κρεβατοκάμαρά του. Δεν μπήκε ποτέ ξανά στο σαλόνι».

Με πληροφορίες του Sky News

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Ιτέα: Ανσύρθηκε σορός άνδρα από τη θάλασσα

Ιτέα: Ανσύρθηκε σορός άνδρα από τη θάλασσα

Ελλάδα
Βρετανία: Δεκάδες συλλήψεις σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action (βίντεο)

Βρετανία: Δεκάδες συλλήψεις σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης του δικτύου Palestine Action (βίντεο)

Διεθνή
«Διπλωματικό επεισόδιο» Ιταλίας – Βρετανίας για μια μακαρονάδα

«Διπλωματικό επεισόδιο» Ιταλίας – Βρετανίας για μια μακαρονάδα

Διεθνή
«Κάν&#039; το όπως η Βρετανία»: Η Δύση χασομερά έξω από τα... Επείγοντα της Γάζας

«Κάν' το όπως η Βρετανία»: Η Δύση χασομερά έξω από τα... Επείγοντα της Γάζας

Διεθνή

NETWORK

Πώς θα προλάβετε τη μείωση του κολλαγόνου στο σώμα σας

Πώς θα προλάβετε τη μείωση του κολλαγόνου στο σώμα σας

healthstat.gr
Πώς να απαλλαγείτε από την κακοσμία στις μασχάλες

Πώς να απαλλαγείτε από την κακοσμία στις μασχάλες

healthstat.gr
Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

ienergeia.gr
Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ienergeia.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Η πιο ελαφριά συνταγή για να απολαύσετε τις πατάτες χωρίς τύψεις

Η πιο ελαφριά συνταγή για να απολαύσετε τις πατάτες χωρίς τύψεις

healthstat.gr
Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

Σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται τα μωρά για να αποφύγουν το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου

healthstat.gr