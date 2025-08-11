Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Συρία - Βίντεο ντοκουμέντο: Κυβερνητικές δυνάμεις εκτελούν εθελοντή διασώστη μέσα σε νοσοκομείο

Συρία - Βίντεο ντοκουμέντο: Κυβερνητικές δυνάμεις εκτελούν εθελοντή διασώστη μέσα σε νοσοκομείο
Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μοιάζουν να δείχνουν πολίτες να δολοφονούνται από ενόπλους με στολές του στρατού ή των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας.

Σύροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν τον Ιούλιο στην επαρχία Σουάιντα, όπου ζουν κατά πλειονότητα Δρούζοι, μετά την αποκάλυψη χθες Κυριακή βίντεο το οποίο εικονίζει την εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες από κυβερνητικές δυνάμεις εθελοντή διασώστη μέσα σε νοσοκομείο.

Τα βίαια επεισόδια στη νότια επαρχία ξέσπασαν τη 13η Ιουλίου ανάμεσα σε Δρούζους και φυλές Βεδουίνων. Κλιμακώθηκαν τις ημέρες που ακολούθησαν, με την επέμβαση εξωτερικών δυνάμεων –συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που έστειλε η Δαμασκός– με τον τελικό απολογισμό να φθάνει τους σχεδόν 1.400 νεκρούς, ανάμεσά τους πολλούς δρούζους αμάχους.

Οι συριακές de facto αρχές ανέφεραν ότι έστειλαν δυνάμεις για να αποκατασταθεί η τάξη, όμως αυτόπτες μάρτυρες, οργανώσεις Δρούζων και η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατήγγειλαν πως τάχτηκαν στο πλευρό των βεδουίνων μαχητών και διέπραξαν φρικαλεότητες σε βάρος των Δρούζων, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μοιάζουν να δείχνουν πολίτες να δολοφονούνται από ενόπλους με στολές του στρατού ή των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Suwayda24 ιδιαίτερα δημοσιοποίησε μέσω X βίντεο που λέει ότι προέρχεται από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του κυριότερου νοσοκομείου στη Σουάιντα τη 16η Ιουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

{https://x.com/HotSpotHotSpot/status/1954589430477394141}

Σε αυτό διακρίνεται ομάδα προσώπων, προφανώς μελών του προσωπικού, συγκεντρωμένων, καθισμένων στο δάπεδο διαδρόμου. Ένοπλοι με στολές του στρατού και των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικών τους δίνουν διαταγές. Ξαφνικά ξεσπά σύντομη αψιμαχία ανάμεσα σε νεαρό που το μέσο ενημέρωσης εξηγεί πως ήταν «εθελοντής της ιατρικής ομάδας» και μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων. Τουλάχιστον από αυτούς διακρίνονται να τον πυροβολούν, ο πρώτος με ημιαυτόματο τουφέκι, ο δεύτερος με πιστόλι. Κατόπιν ένας από τους ενόπλους απομακρύνει το πτώμα σέρνοντάς το στο δάπεδο, αφήνοντας πίσω γραμμή αίματος.

Οι συριακές αρχές δεν απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τριαντάρης –που εμφανίζεται στο βίντεο– είπε τηλεφωνικά στο AFP ότι ανταποκρίθηκε σε έκκληση του νοσοκομείου, που ζητούσε να πάνε εθελοντές να βοηθήσουν. Επιβεβαίωσε «το συμβάν», που εκτυλίχτηκε «τη 16η Ιουλίου».

Γιατρός του γενικού κρατικού νοσοκομείου στη Σουάιντα, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε επίσης το συμβάν και διαβεβαίωσε πως το βίντεο προέρχεται από το εσωτερικό της δομής υγείας.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επίσης αναπαρήγαγε το βίντεο, που χαρακτήρισε «σοκαριστική εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες», διαπραχθείσα από «μέλη (των δυνάμεων) των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών».

Ζήτησε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και «διεθνής ανεξάρτητη και αμερόληπτη επιτροπή» να διενεργήσει έρευνα για τα επεισόδια στη Σουάιντα.

Ο Φάντελ Άμπντουλ Γάνι, εκτελεστικός διευθυντής του Συριακού Δικτύου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αξίωσε οι αρχές να αναλάβουν δράση «αμέσως» και κάλεσε να πάει στη χώρα διεθνής και ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για να «ερευνήσει τις παραβιάσεις που διαπράχτηκαν από όλα τα μέρη που ενεπλάκησαν» στα πολύνεκρα επεισόδια στη Σουάιντα.

Ο ίδιος έκρινε μέσω X ότι η επιτροπή που σχηματίστηκε από τις αρχές στη Δαμασκό τον περασμένο μήνα για να ερευνήσει τα επεισόδια στη Σουάιντα «δεν έχει αξιοπιστία», ούτε «αποδοχή των πολιτών».

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Άδωνις Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας ή Τεχνητής Νοημοσύνης;

Άδωνις Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας ή Τεχνητής Νοημοσύνης;

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Ζαφείρης Φαχούρης: Η αρμονία στην πλαστική χειρουργική

Ζαφείρης Φαχούρης: Η αρμονία στην πλαστική χειρουργική

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Μεγάλος μετεωρίτης «χτύπησε» την Αυστραλία: Τα εντυπωσιακά βίντεο της «πύρινης σφαίρας»

Μεγάλος μετεωρίτης «χτύπησε» την Αυστραλία: Τα εντυπωσιακά βίντεο της «πύρινης σφαίρας»

Διεθνή
Release Athens 2025: 10 απίστευτες μέρες σε δυόμισι λεπτά

Release Athens 2025: 10 απίστευτες μέρες σε δυόμισι λεπτά

Entertainment
«Αλλάζουμε συμπεριφορά. Οδηγούμε με ασφάλεια» – Το μήνυμα της Ελληνικής Κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια

«Αλλάζουμε συμπεριφορά. Οδηγούμε με ασφάλεια» – Το μήνυμα της Ελληνικής Κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια

Ελλάδα
Βίντεο από τη βόλτα της Ελένης Μενεγάκη στην Ιθάκη με σκάφος

Βίντεο από τη βόλτα της Ελένης Μενεγάκη στην Ιθάκη με σκάφος

Life

NETWORK

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

healthstat.gr
Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

healthstat.gr
Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

healthstat.gr
Enaon EDA: Σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αθήνα

Enaon EDA: Σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αθήνα

ienergeia.gr
Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

healthstat.gr
Γ. Μανιάτης: Θα επιβάλει κυρώσεις η Ευρώπη στην Τουρκία για τις παράνομες και προκλητικές της ενέργειες σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο;

Γ. Μανιάτης: Θα επιβάλει κυρώσεις η Ευρώπη στην Τουρκία για τις παράνομες και προκλητικές της ενέργειες σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο;

ienergeia.gr
Άδικη και ακατανόητη η στοχοποίηση εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ

Άδικη και ακατανόητη η στοχοποίηση εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ

ienergeia.gr
Τι κάηκε από την φωτιά στην Κερατέα - Η ανάλυση της Υπηρεσίας Copernicus για την πληγείσα έκταση

Τι κάηκε από την φωτιά στην Κερατέα - Η ανάλυση της Υπηρεσίας Copernicus για την πληγείσα έκταση

ienergeia.gr