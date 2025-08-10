Games
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Θα πάει και ο Ζελένσκι;

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα: Θα πάει και ο Ζελένσκι; Φωτογραφία: Facebook
Ο Λευκός Οίκος απάντησε μετά από δημοσίευμα του NBC News.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ανοικτός στη διεξαγωγή μιας τριμερούς συνάντησης κορυφής στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες (τοπική ώρα) αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει επί του παρόντος διμερή συνάντηση με τον Πούτιν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στην αμερικανική προεδρία «συζητείται» το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Τραμπ ανήγγειλε πως θα συναντηθεί με τον Πούτιν τη 15η Αυγούστου, μετέδωσε χθες Σάββατο το NBC News.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε αμερικανό αξιωματούχο και άλλα τρία πρόσωπα ενήμερα σχετικά, χωρίς να κατονομάσει καμιά από τις πηγές του. «Συζητείται», είπε η μια από τις πηγές.

Το NBC τόνισε πως τίποτε δεν είναι οριστικό και είναι πιθανό ο Ζελένσκι να πάει στη σύνοδο κορυφής, αλλά όχι βέβαιο, επικαλούμενο την πηγή του στην προεδρία, που σημείωσε ότι «ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τραμπ) είναι ανοικτός σε τριμερή σύνοδο».

