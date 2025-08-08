Games
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αμοιβή-ρεκόρ 50 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αμοιβή-ρεκόρ 50 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο Φωτογραφία: AP Photo/Cristian Hernandez
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση στον Μαδούρο, αναζωπυρώνοντας τις κατηγορίες για εμπλοκή του προέδρου της Βενεζουέλας σε διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασίασαν την αμοιβή για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον ως «έναν από τους μεγαλύτερους διακινητές ναρκωτικών στον κόσμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει μακροχρόνιος επικριτής του Μαδούρο, του ηγέτη του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο έπειτα από εκλογές που αμαυρώθηκαν από καταγγελίες για νοθεία.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διπλασιάσουν την ήδη ανακοινωθείσα αμοιβή των 25 εκατ. δολαρίων και ανέφερε ότι ο Μαδούρο συνδέεται άμεσα με επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Χαρακτηρίζοντας τη νέα αμοιβή «θλιβερή» και κάνοντας λόγο για «πολιτική προπαγάνδα», ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας δήλωσε πως η εξέλιξη «δεν μας εκπλήσσει, δεδομένου από ποιον προέρχεται». Ο Ιβάν Χιλ επισήμανε εξάλλου πως η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να αποσπάσει την προσοχή από το σκάνδαλο Επστάιν.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες εναντίον του Μαδούρο και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Βενεζουέλας για μια σειρά αδικημάτων, όπως ναρκοτρομοκρατία, διαφθορά και διακίνηση ναρκωτικών.

Τότε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο Μαδούρο συνεργάστηκε με την κολομβιανή αντάρτικη οργάνωση FARC για να «χρησιμοποιήσει την κοκαΐνη ως όπλο για να "πλημμυρίσει" τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σε βίντεο που ανάρτησε την Πέμπτη στην πλατφόρμα X, η Μπόντι κατηγόρησε τον Μαδούρο ότι συνεργάζεται με ομάδες όπως η Tren de Aragua – μια βενεζουελάνικη συμμορία που η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση – και το καρτέλ Σιναλόα, ένα ισχυρό εγκληματικό δίκτυο με έδρα το Μεξικό.

Ισχυρίστηκε ότι η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) «κατάσχεσε 30 τόνους κοκαΐνης που συνδέονται με τον Μαδούρο και τους συνεργάτες του, εκ των οποίων σχεδόν επτά τόνοι συνδέονται άμεσα με τον ίδιο τον Μαδούρο». Ο Μαδούρο έχει προηγουμένως απορρίψει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι έχει άμεση εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η σύλληψη του «Ελ Πόγιο» και οι εικασίες για συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές

Τον Ιούνιο, ο Ούγο Καρβαχάλ – πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Βενεζουέλας – καταδικάστηκε για αρκετές κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών, αφού συνελήφθη στη Μαδρίτη και δικάστηκε στις ΗΠΑ.

Ο Καρβαχάλ,γνωστός με το παρατσούκλι Ελ Πόγιο («Το Κοτόπουλο»), διέφυγε από τη Βενεζουέλα αφού κάλεσε τον στρατό να υποστηρίξει έναν υποψήφιο της αντιπολίτευσης και να ανατρέψει τον Μαδούρο.

Αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ναρκωτικών, αλλά αργότερα άλλαξε την κατάθεσή του σε ένοχος, τροφοδοτώντας εικασίες ότι είχε συνάψει συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές για μειωμένη ποινή με αντάλλαγμα ενοχοποιητικές πληροφορίες για τον Μαδούρο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά της κυβέρνησης Μαδούρο μετά την επιστροφή του στην εξουσία νωρίτερα φέτος.

