«Μπλόκο» της Τουρκίας σε έρευνες πόντισης καλωδίου για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Η Τουρκία εξέδωσε αντι-Navtex αποτρέποντας τις εργασίες του πλοίου Fugro Gauss.

Η Τουρκία επανέλαβε το μοντέλο της «Κάσου» και εμπόδισε για μία ακόμα φορά έρευνες για την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών που θα συνδέουν την Ελλάδα με την Κύπρο.

Πρόκειται για το καλώδιο οπτικών ινών EMC στο οποίο μετέχει η ΔΕΗ. Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX για τις εργασίες του πλοίου Fugro Gauss, με σημαία Γιβραλτάρ, προκειμένου να εμποδίσει τις έρευνες. Την Τρίτη εκδόθηκε NAVWARN, όπου αναφέρεταιότι το πλοίο που διεξάγει τις έρευνες Fugro Gaussπαραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Όπως συνέβη και στην Κάσο, η Άγκυρα προχώρησε σε δική της αντι- NAVTEX, και έστειλε ναυτικά και αεροπορικά μέσα γύρω από το πλοίο.

Σημειωνεται ότι το συγκεκριμένο πλοίο είχε λάβει την απαραίτητη έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας, για να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες πόντισης του καλωδίου, για το χρονικό διάστημα από 11-06-2025 έως και 11-08-2025. Το καλώδιο EMC περνά από την Κύπρο, ενώ το σκάφος αυτή τη στιγμή βρίσκεται νότια του νησιού.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, η Τουρκία απέτρεψε το σκάφος Fugro Gauss υπό σημαία Γιβραλτάρ να πραγματοποιήσει έρευνες για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και εξέδωσε αντί- NAVTEX, κηρύσσοντας τη NAVTEX της Κυπριακής Δημοκρατίας άκυρη και άνευ ισχύος, όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ. Άμεσα αναπτύχθηκε στην περιοχή γύρω από το πλοίο, τουρκικό ναυτικό με την τουρκική «Milliyet» να αναφέρει πως η Άγκυρα «διεμήνυσε ότι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της».

«Η Τουρκία απάντησε γρήγορα.Το ναυτικό στάλθηκε στην περιοχή και το πλοίο ειδοποιήθηκε μέσω περιπολικών αεροσκαφών. Οι τουρκικές αρχές κήρυξαν την ελληνοκυπριακή NAVTEX άκυρη. Η επιχείρηση μπλοκαρίστηκε, όπως και σε προηγούμενο περιστατικό με την Ελλάδα κοντά στην Κάρπαθο το 2024» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους Τούρκοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι «οποιοδήποτε έργο βυθού που διασχίζει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, η οποία είναι καταχωρημένη στον ΟΗΕ απαιτεί τη συγκατάθεση της Άγκυρας βάσει του ναυτικού δικαίου» ενώ τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι «ακόμη και η Γερμανία, που είναι ο ιδιοκτήτης του έργου, η Βρετανία (το κράτος σημαίας) και το πλήρωμα του πλοίου αναγνώρισαν τη νομική θέση» της Τουρκίας.

Τι αναφέρουν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

«Η δέσμευσή μας στα δικαιώματά μας στην υφαλοκρηπίδα, όπως ενημερώσαμε τον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, στην Ανατολική Μεσόγειο, αποδεικνύεται συνεχώς τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιεσδήποτε δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων/αγωγών ή η επιστημονική έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, ένα παράκτιο κράτος.

Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση, αποτρέποντας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, και δεν επιτρέπουμε δραστηριότητες ή έργα (όπως το Εργο Διασύνδεσης GREAT CONNECTOR) που αγνοούν τη χώρα μας», αναφέρουν οι τουρκικές πηγές.

«Εάν επιχειρήσουν να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα επί του εδάφους»

«Το Υπουργείο Εξωτερικών μας εξέδωσε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και το Υπουργείο μας εξέδωσε την αντι-NAVTEX. Επιπλέον, οι αεροπορικές και ναυτικές μας μονάδες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά. Εάν επιχειρήσουν να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα επί του εδάφους» ανέφερε στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος Υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ, Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (MSB).

Η κατασκευή του καλωδίου οπτικής ίνας μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέσει την Ευρώπη με την Σαουδική Αραβία είναι ένα μεγαλόπνοο έργο. Ο σχεδιασμός του έργου, στο οποίο συμμετέχει και η ΔΕΗ, διέρχεται από την Ελλάδα, ενώ βασικός μέτοχος του EMC, με 72%, είναι η Saudi Telecom, ο σαουδαραβικός φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.