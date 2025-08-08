Games
Πανσέληνος μετά μουσικής στο Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Πανσέληνος μετά μουσικής στο Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Φωτογραφία: Φεστιβάλ Ολύμπου
Κάλεσμα από την τοπική ΕΦ.Α. για «Φεγγαράδα με το Φως του Ολύμπου».

Τη δημοφιλέστερη πανσέληνο του έτους υποδέχεται μετά μουσικής η Πιερία. Το υπουργείο Πολιτισμού, εδώ και 25 χρόνια -υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ανοίγει επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους και μουσεία, προσφέροντας ποικιλία πολιτιστικών προτάσεων και εκδηλώσεων με αφορμή την Πανσέληνο του Αυγούστου. Ο επιλεγμένος τόπος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας για τη νύχτα που η Σελήνη θα αστράφτει ολόγιομη, είναι το Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου και συγκεκριμένα η περιοχή της «Λίμνης των Θεών».

Εκεί, το βράδυ του Σαββάτου, στις 9, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον ιερό χώρο, αλλά και να απολαύσουν με ελεύθερη είσοδο μια συναυλία με ποικιλία τραγουδιών που, σε πολλές περιπτώσεις, ταιριάζουν με το φεγγάρι, από το μουσικό σύνολο «Ρεμπέτικη Ασυμφωνία». Η εκδήλωση υποστηρίζεται και από τον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου.

Στη διάθεση του κοινού θα είναι και το κυλικείο στην είσοδο του Αρχαιολογικού Πάρκου Δίου.

