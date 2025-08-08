Πυρηνικός επιστήμονας ο άνδρας που εκτέλεσε η Τεχεράνη, μετέφερε πληροφορίες στη Μοσάντ

Οι εκτελέσεις Ιρανών καταδικασμένων για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, καθώς τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει τουλάχιστον οκτώ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, ο Ρουζμπέχ Βαντί - ο οποίος εκτελέστηκε προχθές - ήταν και ο ίδιος πυρηνικός επιστήμονας.

Υπενθυμίζεται πως το πρακτορείο ειδήσεων του ιρανικού δικαστικού σώματος Mizan ανέφερε προχθές πως ο Βαντί καταδικάσθηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, επειδή διοχέτευσε πληροφορίες για έναν πυρηνικό επιστήμονα που σκοτώθηκε τον Ιούνιο κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι σημαντικές εγκαταστάσεις ήταν το Φορντό και η Νατάνζ (εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου), για τα οποία έστειλα πληροφορίες. Τους είπα ότι ήξερα κάποια πράγματα για το Φορντό και μου είπαν (οι πράκτορες της Μοσάντ) να στείλω τα πάντα», φέρεται να λέει ο Βαντί σε βίντεο που περιέχει την ομολογία του.

«Η είσοδος και η έξοδος πυρηνικού υλικού στην Εγκατάσταση Μετατροπής Ουρανίου (UCF) και στο Σταθμό Παρασκευής Καυσίμου (FMP) ήταν πολύ σημαντικές γι' αυτούς», προσθέτει στο βίντεο ο Βαντί, ο οποίος είχε διδακτορικό στην πυρηνική φυσική από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αμίρ Καμπίρ.

Μια φωνή στο βίντεο λέει πως ο Βαντί συναντήθηκε πέντε φορές με πράκτορες της Μοσάντ ενώ βρισκόταν στη Βιέννη και του ζητήθηκε να ανοίξει ένα λογαριασμό κρυπτονομισμάτων για να πληρωθεί για τις υπηρεσίες του. Ο κατηγορούμενος λέει στο βίντεο πως η Μοσάντ του υποσχέθηκε ένα ξένο διαβατήριο, όταν θα ολοκλήρωνε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία.