Χάκερς έκλεψαν δικαστικά αρχεία στις ΗΠΑ - Σε κίνδυνο «εμπιστευτικοί πληροφοριοδότες»

Σύστημα αρχειοθέτησης των ομοσπονδιακών δικαστηρίων στις ΗΠΑ δέχτηκε σαρωτική κυβερνοεπίθεση.

Το ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης υποθέσεων που χρησιμοποιείται από την ομοσπονδιακή δικαστική εξουσία στις ΗΠΑ παραβιάστηκε σε μια σαρωτική κυβερνοεπίθεση που πιστεύεται ότι πιθανόν να αποκαλυφθούν ευαίσθητα δικαστικά δεδομένα από πολλές πολιτείες, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Politico.

Η παραβίαση αυτή πιθανόν να βάζει σε κίνδυνο «εμπιστευτικούς πληροφοριοδότες», που εμπλέκονται σε ποινικές υποθέσεις σε πολλά ομοσπονδιακά περιφερειακά δικαστήρια, αναφέρουν οι δύο πηγές.

Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση, ωστόσο υπάρχουν βάσιμες υποψίες για φορείς που συνδέονται με άλλα κράτη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που δεν αποκλείουν την εμπλοκή και εγκληματικών οργανώσεων.

Το FBI παρέπεμψε το Politico στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Εκτός από τα αρχεία μαρτύρων και κατηγορουμένων που συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου, το σύστημα αρχειοθέτησης περιλαμβάνει και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που ενδέχεται να ενδιαφέρουν ξένους χάκερς ή εγκληματίες, όπως σφραγισμένα κατηγορητήρια που περιγράφουν λεπτομερώς μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με φερόμενα εγκλήματα, καθώς και συλλήψεις/εντάλματα έρευνας που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα σε ύποπτους για ποινικές υποθέσεις, για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Με πληροφορίες από Politico