Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Χάκερς έκλεψαν δικαστικά αρχεία στις ΗΠΑ - Σε κίνδυνο «εμπιστευτικοί πληροφοριοδότες»

Χάκερς έκλεψαν δικαστικά αρχεία στις ΗΠΑ - Σε κίνδυνο «εμπιστευτικοί πληροφοριοδότες» Φωτογραφία: Jenny Kane/AP
Σύστημα αρχειοθέτησης των ομοσπονδιακών δικαστηρίων στις ΗΠΑ δέχτηκε σαρωτική κυβερνοεπίθεση.

Το ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης υποθέσεων που χρησιμοποιείται από την ομοσπονδιακή δικαστική εξουσία στις ΗΠΑ παραβιάστηκε σε μια σαρωτική κυβερνοεπίθεση που πιστεύεται ότι πιθανόν να αποκαλυφθούν ευαίσθητα δικαστικά δεδομένα από πολλές πολιτείες, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Politico.

Η παραβίαση αυτή πιθανόν να βάζει σε κίνδυνο «εμπιστευτικούς πληροφοριοδότες», που εμπλέκονται σε ποινικές υποθέσεις σε πολλά ομοσπονδιακά περιφερειακά δικαστήρια, αναφέρουν οι δύο πηγές.

Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση, ωστόσο υπάρχουν βάσιμες υποψίες για φορείς που συνδέονται με άλλα κράτη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που δεν αποκλείουν την εμπλοκή και εγκληματικών οργανώσεων.

Το FBI παρέπεμψε το Politico στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Εκτός από τα αρχεία μαρτύρων και κατηγορουμένων που συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου, το σύστημα αρχειοθέτησης περιλαμβάνει και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που ενδέχεται να ενδιαφέρουν ξένους χάκερς ή εγκληματίες, όπως σφραγισμένα κατηγορητήρια που περιγράφουν λεπτομερώς μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με φερόμενα εγκλήματα, καθώς και συλλήψεις/εντάλματα έρευνας που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα σε ύποπτους για ποινικές υποθέσεις, για να αποφύγουν τη σύλληψη.

Με πληροφορίες από Politico

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

«Όταν το σώμα λέει όχι»: Το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών με καρκίνο και αυτοάνοσα

ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας

ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Η ωμή παραδοχή της διάλυσης του ΕΣΥ και τα πανηγύρια για τις ελλείψεις

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

Οι αλλαγές που θα παρατηρήσετε άμεσα στο σώμα σας εάν κόψετε το κάπνισμα

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε συνάντηση Πούτιν - Τραμπ «τις επόμενες ημέρες»

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε συνάντηση Πούτιν - Τραμπ «τις επόμενες ημέρες»

Διεθνή
Μήπως ο Πούτιν πάλι μπλοφάρει; Η ανάλυση του CNN μετά τις εξαγγελίες Τραμπ για τριμερή συνάντηση κορυφής

Μήπως ο Πούτιν πάλι μπλοφάρει; Η ανάλυση του CNN μετά τις εξαγγελίες Τραμπ για τριμερή συνάντηση κορυφής

Διεθνή
ΗΠΑ: Σε ισχύ οι νέοι δασμοί Τραμπ

ΗΠΑ: Σε ισχύ οι νέοι δασμοί Τραμπ

Διεθνή
NYT: Ο Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί κατ&#039; ιδίαν με Πούτιν και Ζελένσκι

NYT: Ο Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί κατ' ιδίαν με Πούτιν και Ζελένσκι

Διεθνή

NETWORK

Οι παρενέργειες του Botox – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι παρενέργειες του Botox – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ

Τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ

ienergeia.gr
Ντ. Τραμπ: Δασμοί 100% σε μικροκυκλώματα και ημιαγωγούς

Ντ. Τραμπ: Δασμοί 100% σε μικροκυκλώματα και ημιαγωγούς

ienergeia.gr
Δήμου Βοΐου: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πλήρωση του δικτύου φυσικού αερίου στη Γαλατινή

Δήμου Βοΐου: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πλήρωση του δικτύου φυσικού αερίου στη Γαλατινή

ienergeia.gr
Δερματολόγος: Οι κρέμες προσώπου που επιβάλλεται να χρησιμοποιείτε αν καπνίζετε

Δερματολόγος: Οι κρέμες προσώπου που επιβάλλεται να χρησιμοποιείτε αν καπνίζετε

healthstat.gr
Ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

Ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο 3ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ

ienergeia.gr
Επανάσταση στην αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας

Επανάσταση στην αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας

healthstat.gr
ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας

ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας

healthstat.gr