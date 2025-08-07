Games
Συντετριμμένος ο πατέρας του άτυχου άνδρα που έχασε τη ζωή του στη συναυλία των Oasis

Συντετριμμένος ο πατέρας του άτυχου άνδρα που έχασε τη ζωή του στη συναυλία των Oasis
Ταυτοποιήθηκε την Τετάρτη ο άτυχος άνδρας που έχασε τη ζωή του από πτώση το περασμένο Σάββατο στη συναυλία του διάσημου συγκροτήματος Oasis στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Ο Λι Κλέιντον, κηπουρός στο επάγγελμα από το Μπόρνμουθ, φέρεται να είναι ο άνδρας που έπεσε από την πάνω κερκίδα του σταδίου κατά τη διάρκεια της συναυλίας των OASIS, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο πατέρας του, μιλώντας στον Guardian, δήλωσε πως ο γιος του ήταν «φανατικός» οπαδός του συγκροτήματος και πως ολόκληρη η οικογένεια είναι συγκλονισμένη από τον θάνατό του. Τον περιέγραψε ως έναν «σκληρά εργαζόμενο οικογενειάρχη» που «αγαπούσε το παιδί του».

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος που του άρεσε να είναι με την οικογένειά του... είχε τα πάντα. Είμαι τόσο συντετριμμένος», τόνισε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Λι είχε πάει στη συναυλία με τον αδελφό του και τα ανίψια του και μπορεί να είχε πιει μερικές μπίρες όπως και άλλοι θεατές, δεν είχε κάνει όμως χρήση ναρκωτικών.

«Ο κόσμος έχει πει απαίσια πράγματα, αλλά ήταν απλώς ένα ατύχημα», συνέχισε ο Κλέιντον. «Το μόνο που ξέρω είναι ότι υπήρχαν μπίρες παντού, γλίστρησε προφανώς, δεν ξέρουμε τα υπόλοιπα, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις μπάρες», συμπλήρωσε.

Μια σελίδα στην πλατφόρμα GofundMe που δημιουργήθηκε από τον αδελφό Άρον για να βοηθήσει τη σύντροφο του Λι, Aμάντα, και τον γιο του, Χάρι, έχει ήδη ξεπεράσει τις 14.800 λίρες.

«Η οικογένειά μας είναι σε σοκ και παλεύει να αντιμετωπίσει αυτή την καταστροφή και την απροσδόκητη απώλεια. Ο Λι ήταν ένας στοργικός οικογενειάρχης που αποτελούσε πρότυπο για τον γιο του ενώ ήταν αγαπητός σε όλη την οικογένεια....θα μας λείψει πάρα πολύ», έγραψε μεταξύ άλλων ο αδελφός του.

Από την πλευρά της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου συνεχίζει την έρευνα ενώ απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε το περιστατικό ή έχει υλικό από κινητό τηλέφωνο να επικοινωνήσει με τις αρχές.

