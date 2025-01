Ανακαλείται επικίνδυνο πιπέρι που κυκλοφορεί και στην ελληνική αγορά

Το ακατάλληλο εύρημα που επιβάλλει την ανάκληση.

Ανακαλείται από τα ράφια των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πολλών ευρωπαικών χωρών μαύρο πιπέρι καθώς μετά από σχετικούς ελέγχους εντοπίστηκαν ευρήματα που το καθιστούν επικίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών.

Ειδικότερα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα τρόφιμα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), ανακαλείται γνωστό μαύρο πιπέρι που πωλείται και στην ελληνική αγορά καθώς ανιχνεύθηκε ανθρακινόνη. To επίμαχο μαύρο πιπέρι κυκλοφορεί σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.

Eνδεικτική είναι η ανάκληση που ήδη έχει ανακοινωθεί από τη Γαλλία

Τι είναι η ανθρακονίνη που εντοπίστηκε

Η Ανθρακινόνη, που ονομάζεται επίσης ανθρακενοδιόνη ή διοξοανθρακένιο, είναι μια αρωματική οργανική ένωση με τύπο C14H8O2. Τα ισομερή περιλαμβάνουν διάφορα παράγωγα κινόνης. Ο όρος Ανθρακινόνη, ωστόσο, αναφέρεται στο ισομερές, 9,10-ανθρακινόνη (IUPAC: 9,10-διοξοανθρακένιο) όπου οι κετο ομάδες βρίσκονται στον κεντρικό δακτύλιο. Είναι ένα δομικό στοιχείο πολλών χρωμάτων και χρησιμοποιείται στη λεύκανση πολτού για χαρτοποιία. Είναι ένα κίτρινο, πολύ κρυσταλλικό στερεό, ελάχιστα διαλυτό στο νερό αλλά διαλυτό σε θερμούς οργανικούς διαλύτες. Είναι σχεδόν εντελώς αδιάλυτο σε αιθανόλη κοντά σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά 2,25 g διαλύονται σε 100 g βρασμένης αιθανόλης.

Προς ώρας ο ΕΦΕΤ δεν έχει εκδώσει κάποια σχετική ανακοίνωση ανάκλησης ή προειδοποίησης των καταναλωτών για την επικινδυνότητα αυτού του μπαχαρικού.