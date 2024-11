Διάγγελμα Πούτιν: Αν κλιμακώσουν, θα απαντήσουμε συμμετρικά

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς σε ουκρανική στρατιωτική εγκατάσταση ως απάντηση στις πρόσφατες ουκρανικές επιδρομές μεγάλου βεληνεκούς με δυτικά όπλα, δήλωσε σε διάγγελμά του, το απόγευμα της Πέμπτης, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος ηγέτης είπε:

-Η Ρωσία δοκίμασε τον πύραυλο ως απάντηση στη δυτική επιθετικότητα.

-Ο εχθρός της χώρας του δεν πέτυχε τους στόχους του

-Μετά από μακροπρόθεσμα χτυπήματα από την Ουκρανία, μια περιφερειακή μάχη έχει αποκτήσει στοιχεία παγκόσμιας σύγκρουσης.

Ειδικότερα κατά το διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι η πρωινή επίθεση στο Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας διεξήχθη με ένα νέο συμβατικό μέσης εμβέλειας πύραυλο. Η επιχείρηση είχε κωδική ονομασία Oreshnik, σημείωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το Sky News. «Η χρήση του νέου συστήματος, ουσιαστικά μιας επιχειρησιακής δοκιμής, πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις αποφάσεις που έλαβαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους» ξεκαθάρισε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε πως οι επιθέσεις στη Ρωσία με όπλα της Δύσης δεν θα αλλάξουν το αποτέλεσμα της «ειδικής επιχείρησης» της Ρωσίας. Για την περίπτωση της κλιμάκωσης ήταν κάθετος λέγοντας πως «Θα απαντήσουμε συμμετρικά».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ακόμα πως εάν η Ρωσία χρησιμοποιήσει υπερηχητικό όπλο κατά της Ουκρανίας, η χώρα θα προειδοποιήσει τους αμάχους ενώ πρόσθεσε ακόμα πως «Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει αποκτήσει στοιχεία παγκόσμιου χαρακτήρα». Διευκρίνισε ωστόσο, πως η Ρωσία «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τα κράτη των οποίων τα όπλα χρησιμοποιεί η Ουκρανία εναντίον της.

«Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνδυασμένο πλήγμα σε μία από τις στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Και αυτό περιελάμβανε τη δοκιμή ενός νέου, μεσαίου βεληνεκούς, ρωσικού πυραυλικού συστήματος. Οι στόχοι της εκτόξευσης έχουν επιτευχθεί» είπε ο Πούτιν.

«Ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ είπαν ότι δίνουν την άδειά τους να χρησιμοποιούν όπλα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας. Οι ειδικοί γνωρίζουν πολύ καλά, και η ρωσική πλευρά έχει υπογραμμίσει ξανά και ξανά, ότι η χρήση τέτοιων όπλων χωρίς την άμεση ανάμειξη στρατιωτικών φορέων από χώρες παραγωγής είναι αδύνατη».

