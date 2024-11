Ηφαίστειο στην Ισλανδία εξερράγη για 10η φορά σε 3 χρόνια – Live εικόνα

Ένα ηφαίστειο κοντά στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας εξερράγη για 10η φορά μέσα σε διάστημα τριών ετών και 7η φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι εικόνες που μεταδίδονται από το σημείο είναι εντυπωσιακές καθώς σιντριβάνια λάβας και καπνός αναδύονται από το σημείο, όπως μετέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισλανδίας. Ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν έχουν υπάρξει προβλήματα στις εναέριες κυκλοφορίες ή τις υποδομές.

Η διαδικασία της έκρηξης του ηφαιστείου ξεκίνησε στις 23:14 (τοπική ώρα) την Τετάρτη.

{https://twitter.com/JohnCremeansUSA/status/1859397747515982164}

{https://twitter.com/theinformant_x/status/1859380272124293120}

??? Iceland evacuates population due to volcanic eruption



Authorities have ordered the evacuation of the town of Grindavik and the Blue Lagoon geothermal spa complex on the Reykjanes Peninsula.#Iceland #Volcano pic.twitter.com/Q43ZWuoc1u