Συναγερμός στο Ισραήλ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου

«Δεκάδες άνθρωποι» τραυματίστηκαν σήμερα όταν φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στην πόλη Ραμάτ Χασαρόν, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία και η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας.

«Αυτή τη στιγμή ερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Urgent | Gunfire was heard near the entrance to the Mossad's "Glilot" base in "Tel Aviv".#TelAviv @qudsn #Breaking

?There are a number of injured soldiers still trapped under the truck in the Tel Aviv ramming attack. pic.twitter.com/W5OhGT2ITL