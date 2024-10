Μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Αντίποινα υπόσχεται το Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι στοχευμένες επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν, προσθέτοντας ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη επέστρεψαν με ασφάλεια στις βάσεις τους.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα πλήγματα είχαν στόχο συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα στοιχεία της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Πρόσθεσε εξάλλου ότι επλήγησαν και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των πυραύλων, τους οποίους το Ιράν εκτόξευσε εναντίον του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο.

Τέλος ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι αν «το καθεστώς του Ιράν κάνει το λάθος να ξεκινήσει έναν νέο γύρο κλιμάκωσης, θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε».

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα εντόπισε και αντιμετώπισε με επιτυχία την «επίθεση» του Ισραήλ, αν και πρόσθεσε ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν «περιορισμένες ζημιές».

Σε ανακοίνωσή της η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα επεσήμανε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε σε στρατιωτικά κέντρα στις επαρχίες της Τεχεράνης, του Κουζεστάν και του Ιλάμ.

Τα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών θέσεων του Ιράν φαίνεται να αποτελούν μια στοχευμένη και αναλογική απάντηση στις προηγούμενες επιθέσεις της Τεχεράνης, με μικρό κίνδυνο να προκληθούν θύματα μεταξύ των πολιτών, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι με αυτά τα πλήγματα θα πρέπει να τερματιστούν οι απευθείας ανταλλαγές πυρών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, ενώ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν άμεσους και έμμεσους διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη μέσω των οποίων έχουν καταστήσει σαφείς τις θέσεις τους για πολλά ζητήματα.

Το συριακό πρακτορείο SANA μετέδωσε σήμερα ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον «στρατιωτικών θέσεων» στο έδαφος της Συρίας από τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν και τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Περίπου στις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με ομοβροντία ρουκετών», οι οποίες εκτοξεύθηκαν από «τα κατεχόμενα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν και τον Λίβανο» εναντίον «στρατιωτικών θέσεων στο κεντρικό και νότιο τμήμα» της Συρίας, διευκρίνισε στρατιωτική πηγή την οποία επικαλέστηκε το SANA.

«Η αντιαεροπορική μας άμυνα αντιμετώπισε τους πυραύλους του εχθρού και κατέρριψε κάποιους», διευκρίνισε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση τυχόν επιπτώσεων «της επίθεσης».

Από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επεσήμανε ότι «η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στοχοθέτησε μία θέση της αντιαεροπορικής άμυνας του συριακού στρατού στην επαρχία Σουέιντα» στο νότιο τμήμα της Συρίας.

«Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα» σε πολλές επαρχίες της χώρας, κυρίως στη Χομς, τη Δαμασκό και τα περίχωρά της, προκειμένου «να προσπαθήσει να στοχοθετήσει τα ισραηλινά αεροσκάφη που διέσχιζαν τον εναέριο χώρο της Συρίας», δήλωσε ο Ράμι Άμπντελ Ράχμαν διευθυντής του Παρατηρητηρίου.

The first footage published online shows our air defense systems successfully intercepting hostile projectiles over Tehran Province. pic.twitter.com/hFD72f5uSp