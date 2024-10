Νέο βίντεο από την τελευταία μάχη του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ με τους IDF

Νέο βίντεο από την εξόντωση του ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ έδωσε στη δημοσιότητα το Channel 12.

Στο βίντεο φαίνονται πλάνα από την τελευταία μάχη Σινουάρ με τους IDF στη νότια Γάζα, λίγο πριν τον εντοπίσουν οι ισραηλινές δυνάμεις και τον σκοτώσουν μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Τα πλάνα είναι από το κάμερα στο κράνος Ισραηλινού στρατιώτη.

Υπενθυμίζεται ότι ισραηλινές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούσαν επί έναν χρόνοι ότι ο Σινουάρ κρυβόταν στις σήραγγες της Χαμάς στη Γάζα και χρησιμοποιούσε τους ομήρους ως ασπίδα του.

Ωστόσο, την περασμένη Τετάρτη, μία περίπολος από το Ισραήλ εντόπισε μαχητές της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών και όπως αποδείχθηκε μετά από πολύωρες εικασίες και τεστ DNA, αποδείχθηκε ότι ένας από τους νεκρούς ήταν ο Γιαχία Σινουάρ.

The Israel's Channel 12 has published footage of the last battle of the martyr Yahya Sinwar with IDF in southern Gaza. pic.twitter.com/eZsalFv4aB