Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν με B-2 Stealth τους Χούθι, αλλά στόχος ήταν το Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός έπληξε την Τετάρτη πέντε υπόγειες εγκαταστάσεις όπλων σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή των Χούθι, χρησιμοποιώντας πολεμικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και βομβαρδιστικά τύπου B-2 stealth.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η επίθεση μοιάζει με προειδοποίηση προς την Τεχεράνη.

Σε δηλώσεις του, ο Λόιντ Όστιν απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στο Ιράν και υποστήριξε πως ο πρόεδρος Μπάιντεν διέταξε τις επιθέσεις προκειμένου να «υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα των Χούθι» να «χτυπούν» πλοία διαταράσσοντας την ροή του εμπορίου στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

????JUST IN — US military strikes targets belonging to Iran-backed Houthis in Yemen.



"U.S. Central Command forces conducted multiple airstrikes on numerous Iran-backed Houthi weapons storage facilities within Houthi-controlled areas of Yemen." - CENTCOM pic.twitter.com/6PhtOHqTmM