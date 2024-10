Πέθανε η μητέρα της Whitney Houston (βίντεο)

Η μητέρα της Whitney Houston, Cissy, πέθανε στο σπίτι της στο Νιου Τζέρσι τη Δευτέρα.

Η βραβευμένη με Grammy, Cissy Houston, μητέρα της Whitney Houston πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Η ίδια υπήρξε είδωλο της γκόσπελ μουσικής. Πέθανε στο σπίτι της στο Νιου Τζέρσι τη Δευτέρα ενώ ήταν υπό ιατρική φροντίδα καθώς έπασχε από Αλτζχάιμερ.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η νύφη της Pat Houston.

«Οι καρδιές μας είναι γεμάτες πόνο και θλίψη. Χάσαμε τη μητέρα της οικογένειάς μας. Η μητέρα Cissy ήταν δυνατή και κυρίαρχη φιγούρα στις ζωές μας. Μία γυναίκα με βαθιά θλίψη και πεποιθήσεις, η οποία νοιαζόταν βαθιά για την οικογένεια και την κοινότητα. Η πάνω από 7 δεκαετίες καριέρα της στη μουσική και την ψυχαγωγία θα έχει πάντα μία θέση στην καρδιά μας] ανέφερε σε δήλωσή της.

Πρόσθεσε ακόμα πως [η συνεισφορά της στην μουσική και τον πολιτισμό είναι ασύγκριτη. Είμαστε ευγνώμονες και ευλογημένοι που ο Θεός μας επέτρεψε να περάσουμε τόσα χρόνια μαζί της και είμαστε ευγνώμονες για τα τόσα πολλά και πολύτιμα μαθήματα ζωής που μας δίδαξε. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη κοντά στην κόρη της Whitney και την εγγονή της Bobbi Kristina και τα άλλα μέλη της οικογένειάς που τόσο αγαπούσε».

Η Houston ήταν επίσης θεία των τραγουδιστριών Dionne Warwick και Dee Dee Warwick.

{https://www.youtube.com/watch?v=eMAYM6SNBl0}

Ποια ήταν η Cissy Hοuston

Η Cissy Houston ξεκίνησε την καριέρα της στο τραγούδι το 1938όταν μαζί με την αδελφή της Anne και τους δύο αδελφούς τους έφτιαξαν την μπάντα «Drinkard Four».

Το 1963, σχημάτισε μία νέα μπάντα την «Sweet Inspirations» με την Dee Dee Warwick, την ανιψιά της. Μέσα σε λίγα χρόνια, το συγκρότημα έκανε back-up φωνητικά σε καλλιτέχνες όπως ο Otis Redding, ο Dusty Springfield και ο Wilson Pickett.

Αργότερα συνεργάστηκαν με το The Jimi Hendrix Experience το 1967 και τον Έλβις Πρίσλεϊ το 1969. Ως σολίστ, κυκλοφόρησε τον πρώτο της σόλο δίσκο με τίτλο «This Is My Vow» το 1963. Κυκλοφόρησε το σόλο ντεμπούτο της LP Presenting Cissy Houston το 1970, που περιελάμβανε επιτυχίες όπως το «Be My Baby» και «I'll Be There». Το 1972, τραγούδησε back-up στο ντεμπούτο άλμπουμ της Bette Midler.

Κέρδισε δύο βραβεία Grammy στη διάρκεια της ζωής της, το 1996 για το καλύτερο παραδοσιακό άλμπουμ soul gospel για το Face to Face και το 1998 για το άλμπουμ He Leadeth Me.

Ηχογράφησε επίσης ένα ντουέτο με την κόρη της Whitney με τίτλο «I Know Him So Well» το 1987. Το 2006, ηχογράφησε το «Family First» με την Dionne και τη Whitney.

Ήταν παντρεμένη με τον μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ, τον Gary Garland, από το 1955 έως το 1956 και απέκτησαν μαζί τον γιο τους Gary. Το 1964, η Houston γνώρισε και παντρεύτηκε τον John Russell Houston, πατέρα του Michael και της Whitney. Το ζευγάρι χώρισε νόμιμα το 1991. Μαζί είχαν αποκτήσει έξι εγγόνια και εννέα δισέγγονα.

{https://www.youtube.com/watch?v=5tGzCBzGEts}

{https://www.youtube.com/watch?v=T_Mnkkkkri8}