O Τζόνι Ντεπ σκηνοθετεί τον Αλ Πατσίνο - Πρεμιέρα στο Σαν Σεμπαστιάν

Η δεύτερη ταινία που σκηνοθετεί ο Τζόνι Ντεπ.

Ο Τζόνι Ντεπ σκηνοθετεί τον Αλ Πατσίνο και η βιογραφική ταινία «Modi – Three Days on the Wing of Madness» θα κάνει πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του 72ου κινηματογραφικού φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Η ταινία είναι ένα βιογραφικό δράμα του Ιταλού καλλιτέχνη Amedeo Modigliani. Αυτή είναι η δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια του Τζόνι Ντεπ. Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το είχε κάνει το 1997 με την ταινία «The Brave».

Ο Τζονι Ντεπ έχει ήδη βραβευτεί στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν όπου το 2021 έλαβε το βραβείο «Donostia Award» για τη συνολική προσφορά του στο σινεμά.

Στην ταινία «Modi – Three Days on the Wing of Madness» πρωταγωνιστεί ο Riccardo Scamarcio ως Modigliani ενώ συμπρωταγωνιστούν και οι Αλ Πατσίνο, Stephen Graham και Antonia Desplat.

Η ταινία είναι μία ιστορία αγάπης, τέχνης και απόρριψης και ακολουθεί σεναριακά τις 72 ώρες των χαοτικών περιστατικών που συνέβησαν στους δρόμους και τα μπας του Παρισιού στο ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 του μήνα.

{https://twitter.com/Johnnydeppjc/status/1825870445851099196}