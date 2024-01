Σε μια επίθεση που έχει τροφοδοτήσει τους φόβους για το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα, η οικογένεια του Νίκολα Σαντούλοβιτς αποκάλυψε ότι τον πήραν από το σπίτι του στις 3 Ιανουαρίου, αφού ζήτησε συγγνώμη για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Σέρβοι κατά των Αλβανών κατά τη διάρκεια του πολέμου ανεξαρτησίας του Κοσόβου τη διετία 1998 - 1999.

Την Τετάρτη, μετά την πρώτη επίσκεψη που επιτράπηκε εδώ και πέντε ημέρες στην οικογένεια, η κόρη του Σαντούλοβιτς ζήτησε να μεταφερθεί ο πατέρας της σε νοσοκομείο καθώς για την ώρα κρατείται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βελιγράδι.

«Επικοινωνεί, αλλά είναι εντελώς παράλυτος στη δεξιά πλευρά - είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι και σε πολύ κακή κατάσταση υγείας», ανέφερε σε δήλωση του ο Μάικλ Πόλακ, δικηγόρος στο Ηνωμένο Βασίλειο και διευθυντής της οργάνωσης Justice Abroad που εκπροσωπεί τον πολιτικό. Ο Πόλακ έχει ζητήσει την επείγουσα διερεύνηση της υπόθεσης στην Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ.

Η οικογένεια πιστεύει ότι ο ηγέτης του Σερβικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και σφοδρός πολέμιος του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS), μπορεί ακόμη να έχει πέσει θύμα δηλητηρίασης. Οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι δεν μπορούν να επαληθεύσουν τίποτα σχετικά με την υγεία του Σαντούλοβιτς ή την επίθεση μέχρι να τον μεταφέρουν σε τοποθεσία με ελεύθερη πρόσβαση σε γιατρούς και δικηγόρους, ενώ ο Πόλακ έχει ζητήσει ήδη την επείγουσα διερεύνηση της υπόθεσης στην Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του ΟΗΕ.

Σημειώνεται πως ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Σερβίας, Αλεξάντερ Βούλιν, ο οποίος παραιτήθηκε από επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών της Σερβίας (BIA) πριν από δύο μήνες, ανέλαβε την ευθύνη για την εντολή σύλληψης του ηγέτη της αντιπολίτευσης Νίκολα Σαντούλοβιτς, χωρίς να σχολιάσει τον άγριο ξυλοδαρμό του κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του, που φέρεται να τον άφησε παράλυτο.

Quick update on Nikola Sandulovic, the chairman of the Republican Party of Serbia.



I just received photos and videos of @Sandulovic_N's while he was being released from the hospital.



As per his wife's account, Nikola was kidnapped yesterday and held at Savska 35, Beograd 11108,… pic.twitter.com/x9qgS5Qfa2