Σύμφωνα με το Associated Press, η έκρηξη σημειώθηκε περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από την πόλη Γκρίνταβικ, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας. Βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης δείχνει μια λάμψη φωτός που φώτισε τον ουρανό στις 22:17 τοπική ώρα. Καθώς η έκρηξη μεγάλωνε, το μάγμα εκτοξευόταν κατά μήκος της κορυφογραμμής ενός λόφου.

«Η ροή μάγματος φαίνεται να είναι τουλάχιστον 100 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ίσως και περισσότερο. Έτσι, αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί μεγάλη έκρηξη σε αυτή την περιοχή τουλάχιστον», δήλωσε ο Vidir Reynisson, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Ισλανδίας, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RUV.

Ελικόπτερο της ακτοφυλακής θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει την ακριβή θέση και το μέγεθος της έκρηξης, ενώ θα πραγματοποιήσει μετρήσεις για τις εκπομπές αερίων.

Το Γκρίνταβικ, ένα ψαροχώρι 3.400 κατοίκων, βρίσκεται στη χερσόνησο Ρέικιανες, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, όχι μακριά από το αεροδρόμιο του Κέφλαβικ, την κύρια εγκατάσταση της Ισλανδίας για διεθνείς πτήσεις.

❗??? - #BREAKING: The fissure northeast of Grindavík is now 3.5 km long. In just 2 hours the fissure expanded from 1 to 3.5 km. Currently, around 150 cubic meters of lava are erupting per second. pic.twitter.com/abp5YBv2Hm