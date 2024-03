Όπως φαίνεται στην παρακάτω δημοσκόπηση ως εσφαλμένη αξιολογεί η πλειοψηφία των πολιτών στη Βρετανία την απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ματαιώσει τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Λονδίνο, με αφορμή όσα ανέφερε στο BBC για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ο Ελληνας πρωθυπουργός.

Where do Britons think the Parthenon Sculptures / Elgin Marbles should be kept?



In Britain: 15%

In Greece: 49%

In Britain: 15%

In Greece: 49%

Don't mind either way: 26%