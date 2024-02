Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει πλέον τον έλεγχο του λιμανιού της Γάζας: «Όλα τα κτήρια στην περιοχή του λιμανιού εκκενώθηκαν» πρόσθεσε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, είπε ο στρατός, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 μαχητές της Χαμάς και καταστράφηκαν 10 τούνελ - πληροφορίες που δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν, παράλληλα, σήμερα την επιδρομή τους στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, με τανκς και μπουλντόζες να προωθούνται στο νοσοκομείο. Αξιωματούχος των IDF επιβεβαίωσε σήμερα στο AFP πως οι στρατιώτες εξακολουθούν να είναι ανεπτυγμένοι στο νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βρίσκονται περίπου 2.300 άνθρωποι - ασθενείς, υγειονομικό προσωπικό, εκτοπισμένοι.

«Ισραηλινοί εκσκαφείς κατέστρεψαν ένα μέρος της νότιας εισόδου» του συγκροτήματος, «κοντά στη μαιευτική κλινική», η οποία είχε ήδη υποστεί ζημιές τις τελευταίες ημέρες από οβίδες του πυροβολικού, επεσήμανε στη διάρκεια της νύκτας το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «πυρομαχικά, όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό» της Χαμάς στο αλ Σίφα, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες από όπλα, χειροβομβίδες και άλλο εξοπλισμό. Το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις ανακοινώσεις αυτές.

Δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες, κάποιοι με καλυμμένα τα πρόσωπα, εισέβαλαν χθες στο νοσοκομείο αλ Σίφα, σύμφωνα με δημοσιογράφο που συνεργάζεται με το AFP και βρίσκεται στο σημείο.

«Όλοι οι άνδρες άνω των 16 ετών σηκώστε τα χέρια ψηλά και βγείτε από τα κτίρια προς την εσωτερική αυλή για να παραδοθείτε», φώναξαν οι στρατιώτες.

Όπως δήλωσε ο δημοσιογράφος οι στρατιώτες έκαναν σωματικό έλεγχο σε γυναίκες και παιδιά που έκλαιγαν.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές του Al Jazeera, μάλιστα, κάνουν λόγο για σκληρές ανακρίσεις Παλαιστινίων που βρίσκονται στο νοσοκομείο, καθώς και για περιορισμούς που υποβάλλονονται στις μετακινήσεις αλλά και συλλήψει, την ώρα που το Ισραήλ προσπαθεί να βρει στοιχεία για το αρχηγείο της Χαμάς που εδώ και καιρό ισχυρίζεται ότι βρίσκεται κάτω από το Αλ Σίφα.

Σε νεότερο ρεπορτάζ του ίδιου μέσου:

Ένα ολόκληρο κτήριο στο νοσοκομείο al-Shifa - το κτήριο των εξειδικευμένων χειρουργείων - έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές στο εσωτερικό του, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν μια αποθήκη φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού μέσα στο νοσοκομείο.

Ο ισραηλινός στρατός το διέλυσε κυριολεκτικά - όλα τα χωρίσματα, οι τοίχοι μεταξύ των δωματίων και όλος ο ιατρικός εξοπλισμός μέσα στο κτήριο καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν αναφορές για περίπου 200 άτομα που έχουν δεμένα μάτια και ανακρίνονται, ενώ μεταφέρονται σε άγνωστες περιοχές - με την τύχη τους να παραμένει άγνωστη. Μάρτυρες μέσα στο νοσοκομείο με τους οποίους μιλήσαμε είπαν ότι [τα ισραηλινά στρατεύματα] ξεκίνησαν με 30 άτομα, τα οποία ξεγυμνώθηκαν και οδηγήθηκαν στην αυλή του νοσοκομείου. Μετά την ανάκριση πήραν περισσότερους ανθρώπους, τους έδεσαν τα μάτια και τους έβαλαν σε ομάδες.

Σημείωνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να υποστηρίζει το Τελ Αβίβ για την επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, ακόμη και χωρίς ξεκάθαρες αποδείξεις για τη λειτουργία κέντρου διοίκησης στα υπόγεια. Η Ουάσινγκτον, άλλωστε, ισχυρίζεται τις δικές τους πληροφορίες - αλλά δεν θα πει στα μέσα ενημέρωσης ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες.

Βίντεο που φέρεται να δείχνει βαρύ οπλισμό της Χαμάς και εντοπίστηκε σε αίθουσα μαγνητικού τομογράφου, κατά την έφοδο ισραηλινών στρατιωτών στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο στρατός. Σε άλλη πτέρυγα βρέθηκε «τεχνολογικός εξοπλισμός», που υποδηλώνει ότι η ισλαμιστική οργάνωση διατηρούσε εκεί επιχειρησιακό αρχηγείο.

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital's MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ

Ο ισραηλινός στρατός «δεν βρήκε ούτε όπλα ούτε στρατιωτικό εξοπλισμό» στο αλ Σίφα, απάντησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, επισημαίνοντας ότι «δεν επιτρέπει» την παρουσία όπλων στα ιδρύματά του.

Η κυβέρνηση της Χαμάς έκανε επίσης λόγο για δεκάδες νεκρούς στη διάρκεια της νύκτας από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Συγκεκριμένα, «εννέα άμαχοι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον βενζινάδικου στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν αναζητήσει καταφύγιο δεκάδες εκτοπισμένοι».

Σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha), 1,65 εκατ. από τους 2,4 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί λόγω του πολέμου, με πολλούς να φεύγουν από το βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου μαίνονται συγκρούσεις, προς τον νότο.

Από τις 9 Οκτωβρίου το Ισραήλ έχει επιβάλει πλήρη αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας και πλέον οι κάτοικοί της αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε νερό, τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρικό, με την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει με το σταγονόμετρο μέσω του περάσματος της Ράφα.

Παρά την παράδοση λίγο περισσότερων από 23.000 λίτρων καυσίμων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις του στον θύλακα βρίσκονται «στα πρόθυρα κατάρρευσης» και ο επικεφαλής του Ocha ζήτησε να σταματήσει «η σφαγή στη Γάζα».

Λόγω έλλειψης καυσίμων η παλαιστινιακή υπηρεσία τηλεπικοινωνιών Paltel ανακοίνωσε χθες «την αναστολή όλων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών μέσα σε μερικές ώρες», κάτι που ενδέχεται «να απειλήσει περαιτέρω τη ζωή των αμάχων στη Γάζα», προειδοποίησε σήμερα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

Χθες σχεδόν 650 άνθρωποι - αλλοδαποί, άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα και Παλαιστίνιοι τραυματίες - απομακρύνθηκαν μέσω της Ράφα προς την Αίγυπτο, σύμφωνα με την παλαιστινιακή αρχή αρμόδια για τη διαχείριση του περάσματος.

Μετά από περισσότερο από ένα μήνα καταστροφικών συγκρούσεων και με περισσότερους από 11.000 Παλαιστίνιους και 1.200 Ισραηλινούς νεκρούς, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα με το οποίο ζητά εκτεταμένη ανθρωπιστική παύση και την απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ απείχαν από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος, το οποίο δεν αναφέρει τη λέξη «κατάπαυση του πυρός», ενώ το Ισραήλ απέρριψε τη νομικά δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 12 ψήφους υπέρ και 3 αποχές (ΗΠΑ, Βρετανία, Ρωσία).

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε πως το Ισραήλ δεν μπορεί να αφήσει ένα κενό στη Γάζα και θα πρέπει να διατηρήσει εκεί μια ισχυρή παρουσία στο εγγύς μέλλον για να εμποδίσει την επανεμφάνιση της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times.

«Αν αποσυρθούμε, τότε ποιός θα αναλάβει; Δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα κενό. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα είναι ο μηχανισμός· διατυπώνονται πολλές ιδέες», δήλωσε ο Χέρτσογκ σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα. «Αλλά κανείς δεν θέλει να μετατραπεί αυτός ο τόπος, η Γάζα, και πάλι σε βάση τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο ABC News πως το Ισραήλ θα έχει «για μια αόριστη περίοδο» μετά τον πόλεμο την ευθύνη για την ασφάλεια του θυλάκου, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν λέγοντας πως οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να κυβερνήσουν τη Γάζα μόλις το Ισραήλ τελειώσει τον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς.

Ο Χέρτσογκ δήλωσε στους Financial Times πως η κυβέρνηση του Ισραήλ συζητεί πολλές ιδέες για το πώς θα διοικείται η Γάζα μόλις τελειώσει ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και πρόσθεσε πως υποθέτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και «οι γείτονές μας στην περιοχή» θα έχουν κάποια ανάμιξη στη διαμόρφωση της μεταπολεμικής τάξης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως κατέστησε σαφές στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως μια λύση δύο κρατών είναι η μόνη απάντηση για τη διευθέτηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης και πως η κατοχή της Γάζας θα ήταν «ένα μεγάλο σφάλμα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, μαχητικά αεριωθούμενα έπληξαν το βράδυ της Πέμπτης την κατοικία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στη Γάζα.

Η κατοικία του Χανίγια «χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατική υποδομή και συχνά χρησίμευε ως σημείο συνάντησης ανώτερων ηγετών της Χαμάς για να κατευθύνουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις)», ανακοινώθηκε από την ίδια πηγή.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.



The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U