Τουλάχιστον 50 είναι οι νεκροί από βομβαρδισμό του Ισραήλ μέσα σε προσφυγικό καταυλισμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πολλοί θάνατοι και τραυματισμοί καταγράφονται στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς και τον διευθυντή του ινδονησιακού νοσοκομείου να λένε ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Οι παλαιστινιακές Αρχές σημείωσαν ότι η ισχυρή έκρηξη προκλήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, με το Τελ Αβίβ να αρνείται για την ώρα να σχολιάσει την αναφερόμενη έκρηξη.

Σημειώνεται πως ο καταυλισμός Τζαμπάλια βρίσκεται βόρεια της πόλης της Γάζας και είναι ο μεγαλύτερος από τους οκτώ προσφυγικούς καταυλισμούς του πολιορκημένου θύλακα.

Τον Ιούλιο του 2023 και πριν ξεσπάσουν οι συρράξεις Ισραήλ - Χαμάς, ο ΟΗΕ είχε καταγράψει λίγο πάνω από 116.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Πρόκειται για μια μικρή αλλά πυκνοκατοικημένη περιοχή, που καλύπτει μόλις 1,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από κτίρια κατοικιών. Η Τζαμπάλια διαθέτει 26 σχολεία σε 16 σχολικά κτίρια, ένα κέντρο διανομής τροφίμων, δύο κέντρα υγείας και μια βιβλιοθήκη.

Μαζί με τον καταυλισμό Αλ Σάτι, η Τζαμπάλια βρίσκεται σε περιοχή που το Ισραήλ έχει κηρύξει ζώνη εκκένωσης.

Οι εικόνες που καταγράφονται από το σημείο είναι σοκαριστικές

Jabalia Massacre |



“We have never encountered bodies so extensively burned & fragmented; even their bones were burned. 6 tons of explosives were thrown at an entire bloc”



Ahmed Kahlout, heading Palestinian rescue teams in northern Gaza about the massacre a while ago

Pictures: mass lsraeli air attack kills 400 Palestinians in Jabalia camp, northern Gaza Strip.

Lord, Have mercy!

Huuuuge massacre in Jabalia RC |



Israeli airstrikes carpet bombed an entire neighborhood in Jabalia, 15 houses from Ashqar mosque to Ajour bakery



Medical sources estimate 100-150 KILLED at the minum. So far 60 DEAD bodies were pulled from beneath the rubbles

?? BREAKING: ISRAEL just carried out their LARGEST MASSACRE since the Gaza Hospital bombing!



? Large attack on the Jabalia Camp — waiting for casualty reports. It estimated that dozens were killed.

? Large attack on the Jabalia Camp — waiting for casualty reports. It estimated that dozens were killed.

«Το Ισραήλ βρίσκεται στο τρίτο στάδιο της επιχείρησης στη Γάζα»

«Το Ισραήλ βρίσκεται στο τρίτο στάδιο της επιχείρησης στη Γάζα», δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Τσαχί Χανέγκμπι.

Μιλώντας στο Τελ Αβίβ, ανέφερε ότι το πρώτο στάδιο του πολέμου, ο περιορισμός της επίθεσης της Χαμάς και η εκκαθάριση του νότιου Ισραήλ από τους τρομοκράτες, έχει τελειώσει, όπως και το δεύτερο στάδιο, το χτύπημα «με ακρίβεια και δύναμη όλων των συστημάτων του εχθρού, μέσω ποιοτικών πληροφοριών, από τον αέρα, την ξηρά και τη θάλασσα».

Το τρίτο και τρέχον στάδιο είναι η χερσαία επιχείρηση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. «Είναι μια δύσκολη εκστρατεία» τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι «απαιτεί εντατική μάχη. Δεν υπάρχει μάχη χωρίς επώδυνο τίμημα. Είμαστε ένα μαχόμενο έθνος, παρά τον πόνο. Είμαστε αποφασισμένοι να νικήσουμε, παρά τον πόνο».

«Την ημέρα μετά την Χαμάς» ο Ισραήλ θα χτυπήσει την Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ υιοθετεί αμυντική στάση στο μέτωπο του Λιβάνου ώστε να μην εξουθενώσει τις δυνάμεις του καθώς ο στρατός εστιάζει στη διεξαγωγή του πολέμου κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζάχι Χανέγκμπι κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ενημέρωσης του Τύπου.

Ο Χανέγκμπι πρόσθεσε ότι «την ημέρα μετά τη Χαμάς», το Ισραήλ θα εφαρμόσει «τα διδάγματα που άντλησε» εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι αυτό θα έχει λειτουργικές πτυχές, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Ισραηλινός σύμβουλος δήλωσε επίσης ότι «δεν υπάρχει συμφωνία στον ορίζοντα» για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία εισβολή του στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παράλληλα, ο Χανέγκμπι καταδίκασε τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ από την ένοπλη οργάνωση Χούθι στην Υεμένη λέγοντας ότι είναι «ανεπίτρεπτες» αλλά αρνήθηκε να μιλήσει περαιτέρω όταν ρωτήθηκε ποια μπορεί να είναι η ισραηλινή απάντηση.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι νοσοκομεία στην Αίγυπτο θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως μια εναλλακτική λύση για την ιατρική περίθαλψη των τραυματιών στη Γάζα, καθώς τα νοσοκομεία στον θύλακα τελούν υπό πίεση και υφίστανται διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τόνισε ωστόσο ότι το Ισραήλ κατανοεί την ανησυχία της Αιγύπτου ως προς τη μαζική εισροή Παλαιστινίων προσφύγων στο έδαφός της.

Ο Χανέγκμπι δήλωσε ακόμη ότι ο ισραηλινός στρατός εστιάζει στην καταπολέμηση των ενόπλων της Χαμάς στα βόρεια Γάζα και ότι θα μετατοπιστεί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας σε μεταγενέστερο στάδιο.