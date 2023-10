Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στη Ρουέν της Γαλλίας, μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο, με έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μαζική επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο στην πόλη της Γαλλίας, με πολλούς τραυματίες και έναν νεκρό.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο της επίθεσης, ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το περιστατικό σχετίζεται με καβγά. Ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

BREAKING:



Incoming reports of a mass stabbing attack at a shopping mall in Rouen, France.



Multiple people wounded, 1 killed and the suspect still on the run pic.twitter.com/eLnz2CGOqM