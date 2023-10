Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε «παγκόσμια προειδοποίηση ασφαλείας» για όλους τους πολίτες του στο εξωτερικό, αναφέροντας την πιθανότητα επιθέσεων και τους συνιστά να είναι προσεκτικοί με κάθε συμβάν έντασης και βίας που μπορεί να τους αφορά. Η σύσταση έρχεται μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ισραήλ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει: «Λόγω της αυξημένης έντασης σε διάφορα σημεία σε όλο τον κόσμο και της πιθανότητας τρομοκρατικών επιθέσεων, διαδηλώσεων ή βίαιων ενεργειών εναντίον πολιτών και συμφερόντων των ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες στο εξωτερικό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί».

Οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να είναι προσεκτικοί στα σημεία όπου συγκεντρώνονται τουρίστες και καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις των αμερικανικών αρχών στα κοινωνικά δίκτυα. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει για κάθε χώρα του κόσμου χωριστές οδηγίες ενώ τις κατατάσσει σε τέσσερα επίπεδα.

Η Ελλάδα είναι στο επίπεδο 1, το χαμηλότερο, γεγονός που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί καλούνται να τηρούν τα συνήθη μέτρα προστασίας («normal precautions»).

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m