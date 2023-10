Ο 22χρονος κατάφερε να διεισδύσει σε ένα κατάστημα ενδυμάτων την ώρα που ήταν κλειστό, «φόρεσε καινούρια ρούχα και μετά στάθηκε ακίνητος στη βιτρίνα, παριστάνοντας την κούκλα, για να ξεγελάσει τους φύλακες και τις κάμερες ασφαλείας» ανέφερε ο Ρόμπερτ Σουμιάτα, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βαρσοβίας.

Προτού να τον συλλάβουν, είχε τον χρόνο να κλέψει και κάποια κοσμήματα από ένα περίπτερο του εμπορικού κέντρου.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», σχολίασε ο Σουμιάτα. Ο νεαρός προφυλακίστηκε και αν κριθεί ένοχος μπορεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 10 ετών.

A man has been accused of posing as a mannequin in a Warsaw shop window to steal jewellery after closing time. The 22-year-old was pictured standing still and holding a bag in a window of the store, which police have not named #Poland https://t.co/sPP3y1g19s