Ένας αγώνας... μάλλον «σούπα» απέκτησε το οποίο ενδιαφέρον του στο φινάλε όταν το ρινγκ γέμισε με την «προστασία» των δύο αντιπάλων.

Στη διάρκεια της κακονικής διάρκειας της αναμέτρησης, ο διάσημος youtuber Logan Paul ήταν αρκετά επιθετικός, ενώ ο αντίπαλός του - αθλητής του Brazilian Jiu-Jitsu - έπαιξε περισσότερο άμυνα προσπαθώντας με λαβές να αντιμετωπίσει τον Paul.

Στους έξι γύρους που παίχθηκαν, οι δυο τους μιλούσαν περισσότερο και χτυπούσαν λιγότερο. Εν τέλει στον έκτο και τελευταίο γύρο ο Danis επιχείρησε μια λαβή, δεν τα κατάφερε και έπεσε στο ρινγκ, ενώ ο Paul του έριξε ένα δυνατό χτύπημα τη στιγμή που βρισκόταν πεσμένος. Αυτό εξόργισε τον Danis, ο οποίος σηκώθηκε και άρχισε να κυνηγά τον Paul.

Αμέσως μπήκαν στο ρινγκ οι προπονητές και οι συνοδοί του Paul και ακολούθησε γενική σύρραξη. Ένας εξ αυτών έσπρωξε τον Danis, ο οποίος επιχείρησε να τον γρονθοκοπήσει. Χρειάστηκε η παρέμβαση των security για να εκτονωθεί η κατάσταση.

