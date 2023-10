Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Eli Cohen και ο Παλαιστίνιος ομόλογός του Riyad Al-Maliki έχουν προσκληθεί στην έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρόκειται να λάβει χώρα αργότερα σήμερα στο Μουσκάτ.

«Έχω προσκαλέσει τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να συμμετάσχει στη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που διοργανώνω απόψε. Έχω επίσης προσκαλέσει τον Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής Maliki να μιλήσει στη συνάντηση και να παρουσιάσει τις απόψεις της Παλαιστινιακής Αρχής», ανέφερε ο Borrell σε νέα ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα X.

Οι υπουργοί της ΕΕ θα συναντηθούν στο Μασκάτ, στο Ομάν, όπου ήδη είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τους υπουργούς Εξωτερικών του Συμβουλίου Συνεργασίας των Κρατών του Κόλπου. Ορισμένοι υπουργοί θα παραστούν αυτοπροσώπως, ενώ άλλοι θα συμμετέχουν απομακρυσμένα.

I have invited Israeli Foreign Minister @elicoh1 to join the meeting of EU Foreign Ministers I am convening this afternoon.

I have also invited Foreign Minister Malki @pmofa to address the meeting and present the views of the Palestinian Authority.