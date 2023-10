Το φως της δημοσιότητας «είδαν» βίντεο, λίγες ώρες πριν από την επίθεση του Σαββάτου στο Ισραήλ, που «έδειχαν» ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση.

Ο Μοχάμεντ Ντέιφ, διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της εισβολής στο Ισραήλ.

Η μαζική επιδρομή τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου έχει μέχρι στιγμής σκοτώσει τουλάχιστον 600 ανθρώπους στο Ισραήλ, έχει αφήσει περισσότερους από 2.000 Ισραηλινούς τραυματίες και έχει οδηγήσει την, επί δεκαετίες, εκστρατεία του εναντίον του εβραϊκού κράτους σε ένα νέο βάναυσο και απρόβλεπτο επίπεδο.

Η φωνή στο βίντεο ακούγεται ήρεμη και ακριβής καθώς μετέδιδε ένα μήνυμα φρίκης...

«Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων εγκλημάτων κατά του λαού μας, υπό το πρίσμα του οργίου της κατοχής και της άρνησης των διεθνών νόμων και ψηφισμάτων, και υπό το πρίσμα της αμερικανικής και δυτικής υποστήριξης, αποφασίσαμε να βάλουμε ένα τέλος σε όλα αυτά ώστε ο εχθρός να καταλάβει ότι δεν μπορεί πλέον να επιδίδεται σε πανηγύρια χωρίς να λογοδοτεί».

They failed to assassinate Mohammed Deif 7 times but killed his wife and 7 year old son, and he is the one basically orchestrating this entire thing, he has nothing to lose https://t.co/dcKLdqsSNW pic.twitter.com/jXlaA9ki6C