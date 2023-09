Η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα φέρεται να έχουν κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις και να έχουν σκάψει καινούργιες σήραγγες σε χώρους πυρηνικών δοκιμών τα τελευταία χρόνια. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν δορυφορικές εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε μια χρονική στιγμή που οι εντάσεις μεταξύ των τριών μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο όξυνσης των τελευταίων δεκαετιών.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η Ρωσία, οι ΗΠΑ ή η Κίνα προετοιμάζονται για επικείμενη πυρηνική δοκιμή, οι εικόνες αυτές απεικονίζουν πρόσφατες επεκτάσεις σε τρεις χώρους πυρηνικών δοκιμών σε σύγκριση με το τι υπήρχε σε αυτά τα σημεία μόλις πριν από λίγα χρόνια. Η μία εγκατάσταση λειτουργεί από την Κίνα στην άκρως δυτική περιοχή του Xinjiang, μία από τη Ρωσία σε ένα αρχιπέλαγος του Αρκτικού Ωκεανού και μία από τις ΗΠΑ στην έρημο της Νεβάδα.

Οι δορυφορικές εικόνες, που εξασφάλισε αποκλειστικά το CNN, φέρεται να δείχνουν εγκαταστάσεις που έγιναν τα τελευταία τρία έως πέντε χρόνια. Πρόκειται για νέες σήραγγες κάτω από τα βουνά, νέους δρόμους και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις τοποθεσίες, δήλωσε ο Jeffrey Lewis, επίκουρος καθηγητής στο James Martin Center for Nonproliferation Studies στο Middlebury Institute of International Studies.

«Υπάρχουν πραγματικά πολλές ενδείξεις που βλέπουμε ότι η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να επαναλάβουν τις πυρηνικές δοκιμές», είπε, κάτι που καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει κάνει από τότε που οι υπόγειες πυρηνικές δοκιμές απαγορεύτηκαν από τη Συνθήκη για την ολοκληρωμένη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών του 1996. Η Κίνα και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τη συνθήκη, αλλά δεν την έχουν επικυρώσει.

Ο συνταξιούχος συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Σέντρικ Λέιτον, πρώην αναλυτής των μυστικών υπηρεσιών, εξέτασε τις εικόνες των πυρηνικών εγκαταστάσεων των τριών δυνάμεων και κατέληξε σε παρόμοιο συμπέρασμα. «Είναι πολύ σαφές ότι και οι τρεις χώρες, η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν επενδύσει πολύ χρόνο, προσπάθεια και χρήμα όχι μόνο στον εκσυγχρονισμό των πυρηνικών τους οπλοστασίων, αλλά και στην προετοιμασία των τύπων δραστηριοτήτων που θα απαιτούνταν για μια δοκιμή», δήλωσε.

Με άλλα λόγια, το ρολόι της Ημέρας της Κρίσεως σηματοδοτεί σήμερα έναν υψηλότερο κίνδυνο για το τέλος της ανθρωπότητας από ό,τι το 1953, όταν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησαν δραματικές δοκιμές πυρηνικών όπλων πάνω από το έδαφος.

Τον περασμένο μήνα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε νέα έκκληση προς τις χώρες-κλειδιά να επικυρώσουν τη διεθνή συνθήκη που απαγορεύει τα πειράματα τόσο για ειρηνικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. «Φέτος, αντιμετωπίζουμε μια ανησυχητική αύξηση της παγκόσμιας δυσπιστίας και της διαίρεσης», δήλωσε ο Γκουτέρες. «Σε μια εποχή κατά την οποία σχεδόν 13.000 πυρηνικά όπλα είναι αποθηκευμένα σε όλο τον κόσμο - και οι χώρες εργάζονται για να βελτιώσουν την ακρίβεια, την εμβέλεια και την καταστροφική τους δύναμη - αυτό είναι μια συνταγή για τον αφανισμό».

Exclusive: Satellite images show increased activity at nuclear test sites in Russia, China and US https://t.co/NH508C4Cuq pic.twitter.com/B7bCFLzcpV