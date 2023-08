Ο διακεκριμένος νομικός και μέντορας του Ομπάμα, Charles Ogletree πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Ο επί σειρά ετών καθηγητής Νομικής του Χάρβαρντ, μέντορας του Ομπάμα και πολλών άλλων, ήταν διάσημος για τη δουλειά του τόσο στην τάξη όσο και στην αίθουσα του δικαστηρίου, αναλαμβάνοντας υποθέσεις για λογαριασμό διασημοτήτων αλλά και άπορων. O Ομπάμα τον αποχαιρέτισε με ένα tweet.

Ο Charles J. Ogletree Jr., καθηγητής νομικής στο Χάρβαρντ, ο οποίος αναμόχλευσε τη συζήτηση γύρω από την ποινική δικαιοσύνη, τον φυλετικό διαχωρισμό των σχολείων και τις αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1990 και του 2000, ενώ καθοδηγούσε μια νέα γενιά έγχρωμων δικηγόρων, μεταξύ των οποίων ο τέως Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα, ο νομικός που υπερασπίστηκε με πάθος τα πολιτικά δικαιώματα των επιζώντων της σφαγής της φυλής Tulsa το 1921 και των απογόνων των σκλαβωμένων ανθρώπων, πέθανε στις 4 Αυγούστου στο σπίτι του στο Odenton, Md. Ήταν 70 ετών.

Η αιτία ήταν η νόσος Αλτσχάιμερ, δήλωσε η Ρέιτσελ Κ. Ριντ, εκπρόσωπος της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ. Ο Ogletree είχε ανακοινώσει το 2016 ότι είχε διαγνωστεί με την ασθένεια και είχε αποσυρθεί από τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ το 2020. Το δικαστήριο της κομητείας Merced στη γεωργική καρδιά της Καλιφόρνια πήρε το όνομά του τον Φεβρουάριο ως αναγνώριση της συνεισφοράς του στη νομική, την εκπαίδευση και τα πολιτικά δικαιώματα. Ο Ogletree δεν παρευρέθηκε στην τελετή. Ο αδελφός του Ρίτσαρντ είπε στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στην πόλη της κοιλάδας του Σαν Χοακίν ότι ο αδερφός Τσάρλς του ήταν ο ήρωάς του και ότι θα περίμενε να πει αυτό που είχε πει πολλές φορές στο παρελθόν: «Στέκομαι στους ώμους άλλων». «Θέλει πάντα να δίνει εύσημα στους άλλους και να μην αποδέχεται τον εαυτό του, κάτι που τόσο πλουσιοπάροχα του αξίζει», είπε ο Ρίτσαρντ Όγκλετρι τότε στη συγκέντρωση.

Ο διάσημος νομικός, γνωστός με το υποκοριστικό «Tree», γιος αγροτών από την Καλιφόρνια με στερημένη παιδική ηλικία και ο πρώτος στην οικογένειά του που αποφοίτησε από το γυμνάσιο, ξέφυγε από τη φτώχεια και έγινε ένας από τους πιο εξέχοντες συνηγόρους πολιτικών δικαιωμάτων στη χώρα, αφήνοντας το αποτύπωμά του στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά και στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων. Υπήρξε κορυφαίος νομικός θεωρητικός στη Νομική Σχολή αλλά και δικηγόρος πελατών υψηλού προφίλ όπως ο μαφιόζος John Gotti, ο ράπερ Tupac Shakur και η Anita Hill όταν κατηγόρησε τον υποψήφιο για το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ Clarence Thomas για σεξουαλική παρενόχληση.

Στο Χάρβαρντ, όπου ο Ogletree έλαβε πτυχίο νομικής το 1978 και άρχισε να διδάσκει το 1984, έδωσε έμφαση στη νομική θεωρία και ενθάρρυνε την έγχρωμη νεολαία να φοιτήσει σε μια σχολή όπου φοιτούσαν κατεξοχήν λευκοί. Ο κ. Ogletree καθοδήγησε φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα, υποστηρίζοντας την κατανόηση του νόμου ως «εργαλείου κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής» και «μέσου για την ενδυνάμωση των στερημένων δικαιωμάτων». Για το σκοπό αυτό, οργάνωσε το Ινστιτούτο Ποινικής Δικαιοσύνης του Χάρβαρντ όπου οι φοιτητές εκπροσωπούν άπορους πελάτες στην περιοχή της Βοστώνης. Οδήγησε επίσης ένα πρόγραμμα με τίτλο «Σαββατιάτικο σχολείο» που απευθύνεται σε μαθητές μειονοτήτων, με έμφαση σε ζητήματα δικαιοσύνης και ισότητας, και ίδρυσε το Charles Hamilton Houston Institute for Race & Justice , ένα κέντρο δημόσιας πολιτικής και νομικής υπεράσπισης.

«Με τον μόνο χαρακτηρισμό που δεν ταυτίζεται το όνομα του Ogletree είναι “αδύναμος”», είχε δηλώσει ο συνάδελφος καθηγητής Νομικής του Χάρβαρντ Άλαν Ντέρσοβιτς στην Boston Globe το 1995. «Εδώ είναι ένας τύπος που θα μπορούσε να είναι ό,τι θέλει. Θα μπορούσε να είναι δικαστής, θα μπορούσε να είναι κοσμήτορας, θα μπορούσε να είναι πρόεδρος στο Ανώτατο Δικαστήριο. Είναι ένας άνθρωπος για όλες τις εποχές». Μεταξύ των πολλών που παρακολουθούσαν το «Σαββατιάτικο Σχολείο» ήταν ο Ομπάμα, ο οποίος έβλεπε τον καθηγητή Ogletree ως μέντορα και βασιζόταν σε αυτόν για συμβουλές πολύ καιρό μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική του Χάρβαρντ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για την προεδρία το 2008, ο Ομπάμα του μιλούσε πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα.

«Κατά την προεκλογική εκστρατεία, λάμβανα πολλά email όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά», είπε ο Ομπάμα σε βιντεοσκοπημένη ομιλία το 2021. «Αλλά ο Gharles πάντα με ενθάρρυνε όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Για μένα αυτό ήταν το σημάδι ενός αληθινού φίλου». Ο Ομπάμα δήλωσε βαθιά συντετριμμένος για την απώλεια του μέντορά του σε ένα tweet.

Michelle and I are heartbroken to hear about the passing of our friend Charles Ogletree. He was an advocate for social justice, an incredible professor, and a mentor to many – including us. Our thoughts are with his wife Pamela, his entire family, and everyone who knew and loved… pic.twitter.com/wvE2XnQ62v