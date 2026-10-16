Τα γυρίσματα του Batman: Part II ξεκινούν και πάλι, με τον Στίβεν Σόντερμπεργκ στο τιμόνι της σκηνοθεσίας.

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η είδηση ότι το The Batman: Part II αλλάζει σκηνοθέτη.



Πρόσφατα είχαμε μάθει ότι τα γυρίσματα του σίκουελ έχουν σταματήσει προσωρινά, καθώς ο Ματ Ριβς αντιμετωπίζει ένα σοβαρό οικογενειακό ζήτημα που τον κρατά μακριά από το σετ. Το τελευταίο 24ωρο, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα καθίσει ο Στίβεν Σόντερμπεργκ, αντικαθιστώντας τον Ριβς, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της ταινίας.



Τώρα, ο Ριβς σπάει τη σιωπή του σχετικά με αυτή τη σημαντική αλλαγή στην παραγωγή της ταινίας, με σκοπό να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να καθησυχάσει τους φαν του Σκοτεινού Ιππότη, σχετικά με το αν θα έχει συμμετοχή στο πρότζεκτ.



Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ξεκαθάρισε ότι: «Για να είμαι σαφής, δεν αποχωρώ από την ταινία The Batman Part II. Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Στίβεν που στάθηκε στο πλευρό μου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και θα με βοηθήσει να ολοκληρώσω τα γυρίσματα. Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας».

Just to be clear, I am not leaving The Batman Part II. I am profoundly grateful to Steven for coming to my aid during this challenging time to help me finish principal photography. Thank you to all for your concern and well wishes. ? — Matt Reeves (@mattreevesLA) October 15, 2026

Τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ολοκληρωθεί περίπου κατά δύο τρίτα. Έτσι, ο Σόντερμπεργκ που αναλαμβάνει τις σκηνοθετικές οδηγίες, θα εργάζεται από το Λονδίνο σε πλήρη συνεργασία με τον Ριβς που βρίσκεται στο Λος Άντζελες και ο οποίος σκοπεύει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο κατά τη φάση του post-production.

«Θεώρησα ότι η δουλειά του Ματ Ριβς στην ταινία The Batman ήταν εκπληκτική· ήταν στοχευμένη, συγκεκριμένη και με απόλυτη συνοχή», δήλωσε ο Σόντερμπεργκ σε ανακοίνωσή του. «Ο στόχος εδώ είναι να συνεργαστούμε με τον Ματ και την ομάδα του για να δημιουργήσουμε υλικό που θα ενσωματωθεί άψογα σε ό,τι έχει ήδη γυριστεί, ώστε ο Ματ να μπορέσει να ολοκληρώσει όπως πρέπει την ταινία του».

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η Warner Bros. και η DC Studios στήριξαν έμπρακτα τον Ριβς κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Ο σκηνοθέτης παραμένει βασικός παράγοντας στο στούντιο ως παραγωγός της ταινίας «Clayface» και της σειράς του HBO «The Penguin».



Όσον αφορά την ημερομηνία κυκλοφορίας του στα σινεμά, το The Batman: Part II εξακολουθεί να είναι προγραμματισμένο για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.