Από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.

Για πέμπτη χρονιά το Athens Palestine Film Festival επιστρέφει από τις 15 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 σε διάφορους χώρους της πόλης και ολοκληρώνεται με ένα τριήμερο πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών και δράσεων στη Στέγη που θέτει στο επίκεντρο τη μνήμη, την ιστορία, τα αρχεία, τον εκτοπισμό και την αίσθηση του ανήκειν.



Το Athens Palestine Film Festival, σε συνεργασία με το Onassis Culture, παρουσιάζει στη Στέγη μια σειρά από προβολές, συζητήσεις και περφόρμανς σε επιμέλεια της Διευθύντριας του φεστιβάλ και Onassis AiR Fellow, Carol Sansour, και της ομάδας της.

Η συνεργασία αυτή διευρύνει τη μακρόχρονη σύνδεση του φεστιβάλ με το Onassis AiR, που τα τελευταία χρόνια φιλοξενούσε δράσεις του παράλληλου προγράμματός του: προβολές, συζητήσεις, φωνές, εικόνες.



Στο πλαίσιο του τριήμερου προγράμματος στη Στέγη από 29 έως 31 Οκτωβρίου, θα προβληθούν στη Μικρή Σκηνή οι ταινίες A Sunken Tale of Losses Delayed των Larissa Sansour και Søren Lind, You Come from Far Away της Amal Ramsis και Chronicle of a Disappearance του Elia Suleiman.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης, κινηματογραφικός σκηνοθέτης και διευθυντής του Palestinian Museum, Amer Shomali, έρχεται με μία παρουσίαση και συζήτηση με τίτλο «Πειρατές, μουσεία και άλλα αποκυήματα της αποικιοκρατικής φαντασίας».

Η βραδιά λήξης του φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την περφόρμανς «Στην αρχή ήταν τα βερίκοκα», μια μουσική συνάντηση της παλαιστινιακής ποιητικής παράδοσης με τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία, που φέρνει επί σκηνής την Παλαιστίνια ποιήτρια Carol Sansour και τα Καλογεράκια. Ακολουθεί dj set, στο φουαγιέ του ισογείου της Στέγης, σε μουσική επιμέλεια του STEGI.RADIO με ένα DJ set από την Onassis AiR Fellow, UROK.

Πρόγραμμα

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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20:00–20:30 | Προβολή (#1) A Sunken Tale of Losses Delayed, 30΄ (μια ταινία των Larissa Sansour/Søren Lind)

20:30–22:00 | Προβολή (#2) You Come from Far Away, 84΄ (μια ταινία της Amal Ramsis)

22:00–22:45 | Συζήτηση με τη σκηνοθέτρια Amal Ramsis και την κόρη του πρωταγωνιστή, Hend Najati Sidki, 45΄

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

19:30–20:00 | Προβολή (#1) A Sunken Tale of Losses Delayed, 30΄ (μια ταινία των Larissa Sansour/Søren Lind)

20:00–21:30 | Προβολή (#2) You Come from Far Away, 84΄ (μια ταινία της Amal Ramsis)

21:45–22:30 | Πειρατές, μουσεία και άλλα αποκυήματα της αποικιοκρατικής φαντασίας: Παρουσίαση και συζήτηση με τον καλλιτέχνη, κινηματογραφικό σκηνοθέτη και διευθυντή του Palestinian Museum, Amer Shomali

Σάββατο 31 Οκτωβρίου – Βραδιά λήξης του APFF 2026

20:00–21:30 | Προβολή Chronicle of a Disappearance, 88΄ (μια ταινία του Elia Suleiman)

21:30–22:30 | Περφόρμανς «Στην αρχή ήταν τα βερίκοκα» (Carol Sansour & αδελφοί Καλογεράκη)

22:30–23:30 | Dj set του Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου της Αθήνας στο φουαγιέ του ισογείου της Στέγης, σε μουσική επιμέλεια του STEGI.RADIO με ένα DJ set από την UROK.

Πειρατές, μουσεία και άλλα αποκυήματα της αποικιοκρατικής φαντασίας

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο καλλιτέχνης, κινηματογραφιστής και διευθυντής του Παλαιστινιακού Μουσείου, Amer Shomali, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία, οι συλλογές και οι αποικιοκρατικές αφηγήσεις διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας γύρω από την ιδιοκτησία, την πολιτιστική κληρονομιά και την πολιτισμική ταυτότητα.

Μια παρουσίαση και μια συζήτηση που καλούν το κοινό να επαναπροσδιορίσει ποιος έχει την εξουσία να διεκδικεί, να διαφυλάσσει, να ερμηνεύει και να επιστρέφει την πολιτιστική κληρονομιά.

Αντλώντας παραδείγματα από αντικείμενα που έχουν αποτελέσει πεδίο διεκδίκησης ή έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο προέλευσής τους, ο Σομαλί αναστοχάζεται την πολιτική διάσταση της συλλογής και της έκθεσης τεκμηρίων, καθώς και τον ρόλο των μουσείων στην αναπαραγωγή ή την αμφισβήτηση αποικιοκρατικών αφηγημάτων.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ «ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΤΑΝ ΤΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ»

Μια μουσική συνάντηση της παλαιστινιακής ποιητικής παράδοσης με τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με μια περφόρμανς που φέρνει επί σκηνής την Παλαιστίνια ποιήτρια Carol Sansour και τα Καλογεράκια, στη δεύτερη συνεργασία τους με το Ίδρυμα Ωνάση. Μια μουσική συνάντηση που δίνει νέα πνοή στην ποίηση της Σανσούρ μέσα από τις ελληνικές μεταφράσεις της Νατάσας Σίδερη και την πρωτότυπη μουσική και τα φωνητικά των Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη.

Πιάνοντας το νήμα από την πρώτη τους συνάντηση, στα Καλοκαιρινά Open Days του Onassis AiR to 2025, η συνεργασία αυτή εμβαθύνει στον χώρο που ανοίγεται ανάμεσα στην ποίηση και τη μουσική, στη γλώσσα και το ανήκειν, στη μνήμη και τον τόπο. Τα συναισθηματικά φορτισμένα ποιήματα της Σανσούρ, που αγγίζουν θέματα όπως την πατρίδα, τον εκτοπισμό, τον έρωτα και την καθημερινή ζωή, μεταμορφώνονται σε μια ζωντανή μουσική εμπειρία όπου οι λέξεις περνούν από τα αραβικά στα ελληνικά και από τον γραπτό λόγο στη φωνή.

Μια παράσταση που προσεγγίζει τη μετάφραση όχι απλώς ως γλώσσα, αλλά ως πράξη σύνδεσης, μεταμόρφωσης και μοιράσματος μέσω της ακρόασης.

Σχετικά με τις ταινίες

A Sunken Tale of Losses Delayed (2026)

Larissa Sansour & Søren Lind



Η ταινία προβάλλεται στη Στέγη την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 20:00, και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο πλαίσιο του Athens Palestine Film Festival.

Διάρκεια: 30'

Μια Παλαιστίνια καπετάνισσα πειρατικού διασχίζει τους αιώνες με ένα πλοίο-φάντασμα, διασώζει ναυαγούς και επιβιβάζεται σε αυτοκρατορικά πλοία, με σκοπό να ανακτήσει τα λάφυρα της αποικιοκρατίας. Ένας έμπορος, καθ’ οδόν προς την Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 1900, συναντά κάποιες φιγούρες φαντασμάτων που του αποκαλύπτουν πτυχές ενός μέλλοντος που δεν έχει ακόμη αντικρίσει. Μια ταινία που συνδέει πολύτιμα αντικείμενα από την Παλαιστίνη με προσωπικές ιστορίες ζωής, το “A Sunken Tale of Losses Delayed” της Larissa Sansour και του Søren Lind αμφισβητεί τις αντιλήψεις μας για τον φυσικό χώρο, τη χρονικότητα, τα πράγματα και την ιστορία, αναδεικνύοντας τις διασυνδέσεις μεταξύ τους.

You Come from Far Away [Ta’toun Men Ba’id] (2018)

της Amal Ramsis



Η ταινία προβάλλεται στη Στέγη την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 20:30, και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 20:00, στο πλαίσιο του Athens Palestine Film Festival.

Διάρκεια: 84'



Μετά την προβολή της Πέμπτης (29/10) ακολουθεί συζήτηση με τη σκηνοθέτρια Amal Ramsis και την κόρη του πρωταγωνιστή, Hend Najati Sidki, στις 22:00.

Φανταστείτε να έχετε αδέλφια αλλά να μην μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους επειδή δεν μιλάτε την ίδια γλώσσα. Φανταστείτε να έχετε γονείς αλλά να έχετε μεγαλώσει μακριά τους. Η ταινία αφηγείται την απίστευτη ιστορία μιας παλαιστινιακής οικογένειας, διασκορπισμένης από τις διαδοχικές ιστορικές αναταραχές που σημάδεψαν τον τελευταίο αιώνα: από τον ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, στον οποίο ο πατέρας Najati Sidki πολέμησε εναντίον του Φράνκο και του φασισμού, έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Νάκμπα και τον Εμφύλιο του Λιβάνου.

Chronicle of a Disappearance (1996)

Elia Suleiman



Η ταινία προβάλλεται στη Στέγη στο πλαίσιο του Athens Palestine Film Festival το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 20:00.

Διάρκεια: 88'

Το “Chronicle of a Disappearance”, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του Elia Suleiman, εκτυλίσσεται σε μια περίοδο έντασης για την ισραηλινοπαλαιστινιακή ειρηνευτική διαδικασία: η δράση τοποθετείται λίγο μετά τη δολοφονία του Γιτζάκ Ράμπιν και την εκλογή του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όταν ο Ε.Σ., ένας Παλαιστίνιος κινηματογραφιστής (τον οποίο υποδύεται ο ίδιος ο Σουλεϊμάν), επιστρέφει από μια δωδεκαετή εξορία του στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται σε έναν ανοίκειο τόπο. Μέσα από μια σειρά κωμικών, συχνά παράλογων επεισοδίων –όπως είναι οι συναντήσεις με έναν ιδιοκτήτη καταστήματος με σουβενίρ που γεμίζει από τη βρύση του μπουκάλια με «αγιασμό» ή με έναν Ρώσο ορθόδοξο κληρικό που καταφέρεται εναντίον των τουριστών, κατηγορώντας τους ότι μολύνουν τη Θάλασσα της Γαλιλαίας–, ο Σουλεϊμάν καταγράφει την απώλεια της εθνικής ταυτότητας του αραβικού πληθυσμού του Ισραήλ.

Πληροφορίες



Athens Palestine Film Festival

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

29 -31 Οκτωβρίου 2026

Πέμπτη & Σάββατο, 20:00

Παρασκευή, 19:30

Μικρή Σκηνή

Εισιτήρια

Προβολές: 8 €

Περφόρμανς: 5 €

Combo εισιτήριο - Προβολή & Περφόρμανς στις 31.10: 10 €

Συζήτηση στις 30.10: Είσοδος ελεύθερη