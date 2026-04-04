Αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα θα είναι μια μοναδική εμπειρία, με ξεναγήσεις, δραστηριότητες και πασχαλινό άρωμα.

Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων γεμίζει με χρώματα Πασχαλινά, πάνω από 70 κτήρια της Αθήνας με ιδιαίτερο αρχιστεκτονικό ενδιαφέρον, ανοίγουν ελεύθερα τις πόρτες τους και υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ γνωστός εικαστικός μας προσκαλεί στο ατελιέ του για να δούμε από κοντά τα έργα του.

The Meet Market Easte Edition, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το The Meet Market επιστρέφει με την πασχαλινή του εκδοχή. Για δύο ημέρες, η καρδιά της πόλης μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς, brands και επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, μουσική, γεύσεις και έμπνευση σε ένα μοναδικό ανοιξιάτικο σκηνικό.

Στο Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου (12:00-22:00) η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων γεμίζει με μουσική, ποτό, φαγητό, δραστηριότητες, συναντήσεις, χειροποίητες δημιουργίες, δώρα και καλή διάθεση.

Περισσότεροι από 150 makers γεμίζουν τους χώρους της Τεχνόπολης με καλοσχεδιασμένα ρούχα και αξεσουάρ, ξεχωριστά κοσμήματα, αντικείμενα για το σπίτι, κεραμικά, posters και προϊόντα ευεξίας. Στο tasting corner θα ανακαλύψεις γευστικές επιλογές από Έλληνες παραγωγούς, ενώ δεν λείπουν οι πιο ιδιαίτερες λαμπάδες και και ξεχωριστές δημιουργίες για να χαρίσεις το φετινό Πάσχα.

Τη μουσική επιμέλεια αναλαμβάνουν αγαπημένοι DJs, οι οποίοι θα εναλλάσσονται στα decks, διατηρώντας τον ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου ενώ το γαστρονομικό κομμάτι περιλαμβάνει επιλογές street food για κάθε γούστο, καθώς και ελληνικές craft μπύρες από ανεξάρτητες μικροζυθοποιίες, με έμφαση στη μικρή παραγωγή και τη μεγάλη ποικιλία.

Για τους μικρούς επισκέπτες υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα με δωρεάν δραστηριότητες και παιχνίδια, μαζί με το καθιερωμένο Easter Egg Hunt που δεν πρέπει να χάσετε! Κάπου στην Τεχνόπολη έχουν κρυφτεί 100 πολύχρωμα πασχαλινά αυγά… Μπορείς να τα βρεις; Αν ναι, φέρ’ τα στο Κεντρικό Ταμείο και κέρδισε δώρα!

Και φυσικά, μην ξεχάσεις να δηλώσεις συμμετοχή στην κλήρωση του The Meet Market, όπου τρεις τυχεροί θα κερδίσουν τρία καλάθια γεμάτα δώρα από τους εκθέτες.

Open House Athens

Το 13ο OPEN HOUSE Athens ερχεται με δωρεάν ξεναγήσεις στις 4-5 Απριλίου 2026. Kάτοικοι και επισκέπτες έχουν και φέτος τη δυνατότητα να ανακαλύψουν από κοντά την αρχιτεκτονική ταυτότητα της πόλης και να περιηγηθούν σε εμβληματικά κτήρια όπως είναι, μεταξύ άλλων: η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, η Οικεία Αγγελικής Χατζημιχάλη, νεοκλασικά μνημεία και χώροι πολιτισμού



Οι δωρεάν ξεναγήσεις θα γίνουν σε περισσότερα από 70 κτήρια συνολικά, με τη βοήθεια περίπου 600 εθελοντών. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να κάνουν κράτηση, ωστόσο είναι σημαντική η έγκαιρη προσέλευση, καθώς η πρόσβαση γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Open Studio – Γιώργος Τζινούδης

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο εικαστικός Γιώργος Τζινούδης ανοίγει το studio του στο κοινό, προσκαλώντας φίλους και ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν από κοντά το ατελιέ του.



Το Open Studio θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Απριλίου (18:00–24:00) και την Κυριακή 5 Απριλίου (16:00–22:00) στο εργαστήριο του καλλιτέχνη στο Κουκάκι, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να περιηγηθεί σε έναν ζωντανό χώρο εργασίας, να δει έργα ζωγραφικής και να συνομιλήσει με τον δημιουργό.

Η δράση αυτή έχει ήδη καθιερωθεί ως μια μικρή ανοιχτή γιορτή τέχνης στη γειτονιά κάθε Απρίλιο.

3ο Printed Athens Art Weekend, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Απριλίου, πάνω από 60 εγχώριοι γραφίστες, θα συγκεντρωθούν στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης, στο κέντρο της Αθήνας, για να δημιουργήσουν, να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες, να παρουσιάσουν και να προσφέρουν τις μοναδικές δημιουργίες τους.

Οι πρωταγωνιστές των γραφικών τεχνών graphic designers, illustrators, screen printers, local t-shirt και streetwear brands, τυπογράφοι, θα μας επιδείξουν τα μοναδικά τους έργα, όπως καλλιτεχνικές μεταξοτυπίες και εκτυπώσεις, χαρακτικά, αφίσες, καθώς και άλλα αντικείμενα τυπωμένα στο χέρι ή ψηφιακά, σε λίγα και συλλεκτικά ή περισσότερα αντίτυπα σε αυτό το αφιερωματικό διήμερο φεστιβάλ γραφικής τέχνης, που διοργανώνεται για 3η φορά.

Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βόλτα στον πανέμορφο πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, πασχαλινά δώρα και ψώνια, ανανέωση της γκαρνταρόμπας μας, συναντήσεις με φίλους, πολλή μουσική, μα πάνω από όλα μια γιορτή – αφιέρωμα στις γραφικές τέχνες.

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο 14:00 – 22:00, Κυριακή 11:00 – 22:00. Είσοδος Ελεύθερη

Μια Βόλτα στο Ηλιακό μας Σύστημα, Μουσείο Ηρακλειδών

Την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, μικροί και μεγάλοι μπορούν να παρακολουθήσουν μια μοναδική παρουσίαση/διαδραστικό εργαστήριο με την Άννα Χριστοδούλου στο Μουσείο Ηρακλειδών, με αφορμή το νέο της βιβλίο «Μια Βόλτα στο Ηλιακό μας Σύστημα». Η εκδήλωση ξεκινά στις 12:30 και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Λόγω κάλυψης όλων των θέσεων στο Μουσείο Ηρακλειδών, διοργανώνονται δύο ακόμα παρουσιάσεις στο φιλόξενο καφέ Yiasemi Cottage, Ηρακλειδών 7, την Κυριακή 5 Απριλίου. Ώρες: 10.30 - 11.30 και 14.00 - 15.00.