Όλες οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στις αίθουσες την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ο Marty Supreme, στη νέα ομώνυμη ταινία που κυκλοφορεί σήμερα στις ελληνικές αίθουσες, και πάει καρφί για τα Όσκαρ με την υπέροχη ερμηνεία του που -δικαίως- του χάρισε Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε κωμική ταινία.

Παράλληλα, οι φαν του 28 Χρόνια Μετά, μπορούν να κλείσουν ήδη εισιτήρια για να απολαύσουν το τέταρτο κεφάλαιο του μετα-αποκαλυπτικό κινηματογραφικής σειράς του Άλεξ Γκάρλαντ.

Marty Supreme

Ο Μάρτι Μάουζερ, ένας νεαρός άνδρας με ένα όνειρο που κανείς δεν σέβεται, θα κάνει τα πάντα, προκειμένου να κυνηγήσει το μεγαλείο.

Ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ανδρικού ρόλου και υποψήφιος για Όσκαρ Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ο Μάρτι Μάουζερ — ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών στο Lower East Side του 1952, που κυνηγά με αστείρευτη εμμονή την πιο απίθανη φιλοδοξία: να γίνει ο μεγαλύτερος παίκτης… του παγκόσμιου πινγκ-πονγκ.

Η ταινία είναι ένα εκρηκτικό, ταχύρρυθμο coming-of-age έπος γεμάτο ενέργεια, χιούμορ και ανθρώπινη τρυφερότητα. Ο Τζος Σάφντι και ο συν-σεναριογράφος Ρόναλντ Μπρόνσταϊν χτίζουν έναν κόσμο όπου οι ονειροπόλοι, οι παραμερισμένοι και οι «πιγκπογκάδες των υπόγειων αιθουσών» γίνονται οι μεγάλοι ήρωες — ένα σύμπαν βασισμένο στην αυθεντική υποκουλτούρα του πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη των ’50s.

{https://youtu.be/bEcf9GszsTo?si=gF0l4lgirTl-Pf5B}

28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών (28 Years Later: The Bone Temple)

Επεκτείνοντας τον κόσμο που δημιούργησαν ο Ντάνι Μπόιλ και ο Άλεξ Γκάρλαντ στην ταινία «28 Χρόνια Μετά» - αλλά και ανατρέποντάς τον - η Νία ΝταΚόστα σκηνοθετεί την ταινία «28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών».

Στη συνέχεια της επικής ιστορίας, ο Δρ Κέλσον (Ρέιφ Φάινς) βρίσκεται σε μια συγκλονιστική νέα σχέση - με συνέπειες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο όπως τον γνωρίζουν - και η συνάντηση του Σπάικ (Άλφι Γουίλιαμς) με τον Τζίμι Κρίσταλ (Τζακ Ο' Κόνελ) γίνεται ένας εφιάλτης από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Στον κόσμο αυτής της ταινίας, οι μολυσμένοι δεν είναι πλέον η μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωση - η απάνθρωπη συμπεριφορά των επιζώντων μπορεί να είναι πιο παράξενη και πιο τρομακτική.

{https://youtu.be/OoDr1ICJQvw?si=oLN41t8Xw78Zt6CY}

Τι Σου Λέει Αυτή η Φύση (What Does That Nature Say to You)

Ο Donghwa είναι ένας νεοσύστατος ποιητής στα τριάντα του. Απορρίπτει τις υλικές φιλοδοξίες και επιδιώκει να ζήσει μια ζωή αφιερωμένη στην αλήθεια και την ομορφιά. Ένα χαλαρό απόγευμα, οδηγεί τη φίλη του, Τζουνχί, πίσω στο σπίτι των γονιών της έξω από τη Σεούλ. Στο δρόμο, συναντούν τον πατέρα της (Kwon Haehyo), ο οποίος ενδιαφέρεται περίεργα για το παλιό αυτοκίνητο του Donghwa. Το παίρνει για μια περιστροφή γύρω από το τετράγωνο, μετά προσκαλεί τον Donghwa να μείνει και να γνωρίσει την οικογένεια: αυτόν, τη σύζυγό του (Cho Yunhee), που γράφει επίσης ποίηση, και την απομονωμένη αδερφή του Junhee (Park Miso), που εξασκεί το gayageum, ένα παραδοσιακό έγχορδο όργανο. Καταλήγουν να περνούν τη μέρα μαζί, να επισκέπτονται έναν ναό δίπλα στο ποτάμι, να σκαρφαλώνουν στο λόφο κοντά στο σπίτι, να βλέπουν το ηλιοβασίλεμα και, σίγουρα, να πίνουν ποτά.

Παρασυρόμενος από τον μπαμπά της Τζουνχί, ο Ντόνγκουα μεθάει σταδιακά όλο και περισσότερο καθώς η μέρα προχωρά. Τέλος, κοροϊδεύει τον εαυτό του στο δείπνο. Τότε όλα αρχίζουν να ξετυλίγονται για τον ποιητή: η σχέση του, η τέχνη του, τα επαναστατικά του ιδανικά.

{https://youtu.be/txR1hxU5rLg?si=BeC6imAqKJkFqFBw}

Kontinental ’25

Πιστός στην αποστολή του να σκιαγραφήσει την Ευρώπη του ύστερου καπιταλισμού, ο Ράντου Ζούντε αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι ο απόλυτος διεκδικητής του τίτλου του πιο απρόβλεπτου σύγχρονου δημιουργού και αποσπά το Βραβείο Σεναρίου της 75ης Μπερλινάλε.

{https://youtu.be/Y0wN2g8kTHE?si=jzOVsf6cLDc2zrPn}

Mankind's Folly

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας του Γιώργου Αυγερόπουλου.

Εκατέρωθεν του Βερίγγειου Πορθμού στην Αρκτική, ο Νικίτα στην Σιβηρία και η Μάρθα στην Αλάσκα στέλνουν ένα σήμα κινδύνου την ώρα που το έδαφος βυθίζεται κάτω από τα πόδια τους και οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων επεκτείνονται άπληστα στον μακρινό Βορρά.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μιλούν για σημεία χωρίς επιστροφή, για αλυσιδωτές επιπτώσεις που δεν θα μπορούν να ανακοπούν. Όμως οι φωνές τους σκεπάζονται από πολιτικές σκοπιμότητες και οικονομικά συμφέροντα.

Η ιστορία του Νικήτα και της Μάρθας δεν είναι δύο τοπικές τραγωδίες. Είναι μια τελευταία προειδοποίηση από τον παγωμένο Βορρά. Μια προειδοποίηση για όλους μας.

{https://youtu.be/qM6pVbtXkJs?si=W-orSetEhmlAM3KD}

Ρούφους, Ο Θαλάσσιος Δράκος που Δεν Ηξερε Κολύμπι (Rufus – The Sea Serpent Who Couldn't Swim)

Ο Ρούφους δεν ξέρει κολύμπι. Πρέπει όμως να αναλάβει δράση και να σώσει την οικογένειά του. Θα μπορέσει να ξεπεράσει τον βαθύτερο φόβο του για να το πετύχει;

{https://youtu.be/eBAv-sIEX_g?si=BE8JvGdUoGxIHKkf}