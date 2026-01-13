Η Σαλντάνα έγινε η ηθοποιός με τα περισσότερα έσοδα όλων των εποχών.

Η Ζόε Σαλντάνα κατάφερε κάτι που ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν: εκθρόνισε την Σκάρλετ Γιόχανσον.

Η 47χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μετά την επιτυχία του Avatar: Fire and Ashπρόσθεσε πάνω από 1,2 δισ. δολάρια στον κουμπαρά της και κατάφερε να γίνει η ηθοποιός, οι ταινίες της οποίας έχουν αποφέρει τα περισσότερα έσοδα. Οι ταινίες της Σαλντάνα μετρούν πλέον πάνω από 15,46 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα παγκοσμίως, σύμφωνα με το Numbers.

Ο αριθμός αυτός έχει επιτευχθεί χάρη στις προηγούμενες ταινίες Avatar, στις οποίες συμμετείχε η Σαλντάνα αλλά και από τον ρόλο της στη Marvel ως Γκαμόρα στην τριλογία Guardians of the Galaxy και στις ταινίες Avengers. Η ηθοποιός έχει επίσης σημειώσει επιτυχίες με τις ταινίες Star Trek και την πρώτη ταινία Πειρατές της Καραϊβικής.

Πέρυσι, η Γιόχανσον ανέβηκε στην κορυφή, όταν το Jurassic World Rebirth είχε κέρδη ύψους 869 εκατομμύρια δολαρίων παγκοσμίως ενώ παράληλα είχε πρωταγωνιστήσει και σε αρκετές ταινίες της Marvel.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

H Σαλντάνα είχε δανείσει τη φωνή της και στην καλοκαιρινή περιπέτεια της Pixar, Elio, αν και η ταινία δεν τα πήγε πολύ καλά.

Πέρυσι, η Σαλντάνα κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στο μιούζικαλ του Netflix, Emilia Pérez, και τώρα ετοιμάζει στην επόμενη σεζόν της δραματικής σειράς δράσης Lioness.

Σύμφωνα με το Numbers, μετά την Σαλντάνα και την Γιόχανσον ακολουθούν ο Σάμιουελ Τζάκσον, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και ο Κρις Πρατ, επίσης πρωταγωνιστές σε αρκετές παραγωγές της Marvel.

Οι ηθοποιοί με τα υψηλότερα έσοδα που δεν έχουν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες της Marvel στη λίστα είναι, κατά σειρά, οι Τομ Κρους, Βιν Ντίζελ, Ντουέϊν Τζόνσον, και Τομ Χανκς ενώ οι επόμενες γυναίκες στη λίστα με τους ηθοποιούς με τα περισσότερα έσοδα μετά την Σαλντάνα και τη Γιόχανσον είναι η Έμμα Γουάτσον στο Νο. 16, η Κάρεν Γκίλαν στο 23 και η Ελίζαμπεθ Όλσεν στο 25.

Με πληροφορίες του Guardian/Numbers