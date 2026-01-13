Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

Τα Κίτρινα Ποδήλατα επανασυστήνονται στην πρώτη δυναμική συναυλιακή βραδιά της νέας χρονιάς στο αγαπημένο τους μουσικό στέκι Σταυρός του Νότου Club.

Με κεκτημένη και ανανεωμένη ενέργεια από την επετειακή τους περιοδεία, οι δυο δημιουργοί Αλέξανδρος και Γιώργος Παντελιάς και οι πολύτιμοι συνεργάτες τους, επανέρχονται στο «φυσικό τους χώρο», για να επικοινωνήσουν τα μηνύματα του νέου τους album/LP “anaλog +25”.

Ανάμεσα σε επιλεγμένες στιγμές της 25χρονης διαδρομής τους, δε θα λείψουν οι γνώριμες μουσικές εκπλήξεις τους, οι οποίες -πάντοτε με λόγο και αιτία- συμπληρώνουν κάθε νέα τους συναυλιακή πρόταση.Ένα πρόγραμμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει.



Πληροφορίες

ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σταυρός του Νότου Club

Προπώληση εδώ