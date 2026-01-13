Aν και αισθητά μειωμένο, ο «Καποδίστριας» συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των θεατών.

Ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των θεατών, οδηγώντας την κούρσα του ελληνικού box office για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.



Αν και τα εισιτήρια μειώθηκαν κατά το ήμισυ, συγκριτικά με τις δύο πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας της και τα απανωτά sold out, η ταινία έχει καταφέρει να ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο, αναμένοντας να φτάσει (ή και να ξεπεράσει) το El Greco (επίσης του Σμαραγδή) αλλά και το Υπάρχω με εισπράξεις 767.158 και 860.301 αντίστοιχα.

Για την ιστορία, οι δύο αυτές ταινίες συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της λίστας με τις πιο εμπορικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών.

To πολυαναμενόμενο «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο» του Αλέξανδρου Ρήγα, με ένα all star cast, τερματίζει στη δεύτερη θέση της λίστας, κάνοντας ωστόσο ένα μέτριο άνοιγμα της τάξεως των 23.263 εισιτηρίων. Παράλληλα, «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» (εκτός εποχής και mood τώρα πια), έχουν υποχωρήσει στην έβδομη θέση της λίστας, διαγράφοντας ωστόσο μια -ανέλπιστα- εντυπωσιακή πορεία

Η τέταρτη ελληνική ταινία του Top 10, «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, βρίσκεται στη δέκατη και τελευταία θέση με 154.459 εισιτήρια, γεγονός που την αναδεικνύει ως την πιο επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία του σκηνοθέτη.

{https://youtu.be/pYDMv5BtmWM?si=vwa9MLSgyuzUFf7e}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 8 έως 11 Ιανουαρίου 2025