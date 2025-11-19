O Κέβιν Κόστνερ ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί σε Μπιλ Κλίντον.

Ο Κέβιν Κόστνερ άφησε πίσω του το ράντσο Ντάτον του Yellowstone και ετοιμάζεται να καθίσει στο Οβάλ Γραφείο. Ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να υποδυθεί τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον στο «United», μια φιλόδοξη νέα πολιτική, δραματική σειρά με εκτελεστικό παραγωγό τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο η οποία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της νέας σειράς υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρέιμοντ (Night Hunter) και θα δραματοποιεί πραγματικές ανθρωπιστικές αποστολές υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, ξεκινώντας από την κρίση του 1999 στο Ανατολικό Τιμόρ. Η σειρά επικεντρώνεται στις κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου καταστροφικής βίας μετά το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Ανατολικού Τιμόρ. Ο Κόστνερ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να υποδυθεί τον Κλίντον σε αυτή την τεταμένη παγκόσμια στιγμή, όταν η κυβέρνηση έπαιξε βασικό ρόλο στη βοήθεια για την αποκλιμάκωση της κρίσης.



Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Κόστνερ θα συμμετέχει και ως εκτελεστικός παραγωγός στο πρότζεκτ μαζί με τον Ντι Κάπριο, ενώ σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας, το United θα σηματοδοτήσει τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο του Κέβιν Κόστνερ μετά την αποχώρησή του από το Yellowstone,



Επίσης, για έναν σημαντικό ρόλο στη νέα σειρά συζητά ο Chukwudi Iwuji (Guardians of the Galaxy Vol. 3, Peacemaker), ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν. Αν ολοκληρωθούν και οι δύο συμφωνίες, η σειρά θα συγκεντρώσει δύο κορυφαίους ηθοποιούς για να αναπαραστήσουν μια από τις πιο σημαντικές ανθρωπιστικές επεμβάσεις του ΟΗΕ.



Τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο χρόνο σε Ατλάντα και Ισπανία.