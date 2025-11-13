Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου.

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου ο Απόστολος Κίτσος επιστρέφει στην σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Με τους δύο προηγούμενους δίσκους του - το Κάτι Παράξενο και την Αναχώρηση - στις αποσκευές του και ανά χείρας τον τρίτο, που ετοιμάζει με τον Σταύρο Τσαντέ, ένα δίσκο με αλλιώτικα λαϊκά τραγούδια, θα σε συγκινήσει αλλά και θα σε λικνίσει στους ρυθμούς του. Ετοιμάσου να ακούσεις και τραγούδια που πάντα τα είχε καημό, αλλά δεν είχε τολμήσει μέχρι τώρα.

Μαζί του, η μπάντα φωτιά με το δικό της ξεχωριστό ήχο, ο Φάνης, ο Χάρης, ο Λάμπρος κι ο Αλέξης.

Επίτιμη προσκεκλημένη του η, πάντα σαγηνευτική, Ελένη Τσαλιγοπούλου για μία και μοναδική μουσική συνύπαρξη.

Όσοι έχουν βρεθεί στις live εμφανίσεις του, ακόμα μιλάνε γι’ αυτό. Εσύ ακόμη να το ζήσεις;

Πληροφορίες

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Σταυρός του Νότου Plus

Special Guest: Ελένη Τσαλιγοπούλου

Ώρα Έναρξης: 21:00

Εισιτήρια: more.com

Παίζουν οι μουσικοί:

Φάνης Ζαχόπουλος – κιθάρες

Λάμπρος Παπανικολάου – μπάσο

Χάρης Παρασκευάς – τύμπανα

Αλέξης Στενάκης – πλήκτρα & πνευστά

Ηχοληψία: Θάνος Καλέας