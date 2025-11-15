Δείτε τις επιλογές μας για το Σαββατοκύριακο που είναι πλούσιο σε δωρεάν δράσεις για τον πολιτισμό.

To Σαββατοκύριακο 15 και 16 Νοεμβρίου γνωρίζουμε καλύτερα τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία της Αθήνας μέσα από τις δωρεάν ξεναγήσεις του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, την Κυριακή 16/11 οργανώνουμε την επίσκεψή μας σε ένα από τα μουσεία της πόλης που ανοίγουν τις πόρτες του με ελεύθερη είσοδο.



Οι βόλτες μας συνέχιζονται και το απόγευμα, αυτή τη φορά στην όμορφη γειτονιά του Πειραιά και στις αλάνες που ζωντανεύουν ξανά και ξυπνούν μνήμες στα μεγαλύτερα... παιδιά.



Τέλος, οι σινεφίλ δεν πρέπει να χάσουν το τριήμερο αφιέρωμα στον Βιμ Βέντερς που πραγματοποιείται στην Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους, όπερ σημαίνει ότι η 16η Νοεμβρίου, η τρίτη Κυριακή του μήνα είναι ιδανική ευκαιρία για ελεύθερη βόλτα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Δωρεάν ξεναγήσεις τον Νοέμβριο σε ιστορικά σημεία της Αθήνας

Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, χώρους πολιτισμού και τέχνης της πόλης. Οι ξεναγήσεις, που διοργανώνονται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας, ξεκινούν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025.

Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι δωρεάν με δελτία εισόδου. Διάθεση δελτίων εισόδου στο https://www.more.com/gr-el/tickets/

Το εισιτήριο εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους, επιβαρύνει τους συμμετέχοντες της ξενάγησης.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 ξεναγήσεις θα γίνουν στην Αρχαία Αγορά, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - Προϊστορική Συλλογή, στην Ακαδημία Πλάτωνος και αλλού.



Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2025 ξεναγήσεις θα γίνουν στην Αρχαία Αγορά, στο Νομισματικό Μουσείο και αλλού.



Δείτε το πρόγραμμα εδώ.





Έκθεση «Αθήνα. Από Σελίδα σε Πόλη», Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασής της στο νέο κτίριο του Δήμου Αθηναίων στην Πατησίων 169, η έκθεση θα φιλοξενείται πλέον στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, από τις 12 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.



Η έκθεση προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή διαδρομή στη μνήμη και την ιστορία της πόλης, μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό που αναδεικνύει τη λειτουργία και την πορεία του Δήμου Αθηναίων μέσα στο χρόνο. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρωτότυπα έγγραφα του 19ου και του 20ού αιώνα, αντικείμενα και πρακτικά Δημοτικών Συμβουλίων που εκτίθενται για πρώτη φορά.

Το αρχειακό υλικό συνοδεύεται από ταινία μικρού μήκους με κινηματογραφικά αποσπάσματα που καλύπτουν τη δεκαετία του 1930 έως και του 1970, προσφέροντας ένα ζωντανό οπτικό ταξίδι στην εξέλιξη της πόλης. Ανάμεσα στα εκθέματα ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα τεκμήρια που αναφέρονται σε προσωπικότητες που σημάδεψαν την ιστορία της Αθήνας, όπως ο στρατηγός Μακρυγιάννης και η Δούκισσα της Πλακεντίας.



Στη νέα της θέση, η έκθεση εμπλουτίζεται με μια επιπλέον ενότητα αφιερωμένη στην ιστορία του ίδιου του Πνευματικού Κέντρου.

Oι αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν ξανά

Για πρώτη φορά οι αλάνες του Πειραιά ζωντανεύουν ξανά. Με ιστορίες, μνήμες, μύθους και παιδικά όνειρα, ενώνουν γενιές μέσα από το ποδόσφαιρο, τις τέχνες και τις ζωντανές αφηγήσεις και υποδέχονται ηθοποιούς, συγγραφείς και παλαίμαχους θρύλους του ποδοσφαίρου σε μια μεγάλη γιορτή μνήμης της γειτονιάς και του αληθινού παιχνιδιού, μια ακόμα καλλιτεχνική παρέμβαση στην πόλη στο πλαίσιο του νέου φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά».

Από 11 έως 16 Νοεμβρίου και κάθε απόγευμα στις 7μ.μ., «Οι αλάνες του Πειραιά» πραγματοποιούνται στα τοποσημα Αγ. Ανάργυροι - Παλιά Κοκκινιά, Βοτσαλάκια, Πάρκο Δηλαβέρη, Πλατεία Καμινίων, Πλατεία Πηγάδας, Πλατεία Κοραή, με ελεύθερη είσοδο.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου το ραντεβού δίνεται στην Πλατεία Πηγάδας (Γεωργίου Θεοτόκη & Σαχτούρη). Θα παρουσιαστεί «Η Τελευταία Ανάσα» της Μαρίας Ψαρολόγου. Συμμετέχουν : Βαγγέλης Δαούσης – Βασίλης Στεφανίδης

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου πηγαίνουμε στην Πλατεία Κοραή (Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου & Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου) για τη «Φωτογραφία» του Βασίλη Κατσικονούρη. Συμμετέχουν : Σταύρος Καραγιάννης - Γιάννης Μπουραζάνας

Ο Βιμ Βέντερς έρχεται στην Στέγη

Η Στέγη παρουσιάζει ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Βιμ Βέντερς, τον πιο εμβληματικό Ευρωπαίο σκηνοθέτη της γενιάς του. Το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων θα γίνουν προβολές στο -1 και στο φουαγιέ του 3ου ορόφου της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης.